За сутки Россия убила 2 мирных жителей Донбасса
За сутки 24 марта российская армия убила двух мирных жителей Донецкой области, троих ранила
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Так от атак россиян погибли двое мирных жителей Донбасса: в Бахмуте и Орловке. Также ранения получили три человека: в Бахмуте, Временном Яру и Первомайском.
Всего за время полномасштабной войны от рук врага погиб 1431 мирный житель Донецкой области, 3261 получил ранения. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное их количество сосчитать невозможно.
- Войска РФ 24 марта 67 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив в общей сложности 301 снаряд из тяжелой артиллерии и систем залпового огня "град".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.03
Покупка 38.03Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.54Продажа 41.48
- Актуальное
- Важное