За сутки Россия убила 2 мирных жителей Донбасса

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Так от атак россиян погибли двое мирных жителей Донбасса: в Бахмуте и Орловке. Также ранения получили три человека: в Бахмуте, Временном Яру и Первомайском.

Всего за время полномасштабной войны от рук врага погиб 1431 мирный житель Донецкой области, 3261 получил ранения. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное их количество сосчитать невозможно.