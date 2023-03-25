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За сутки Россия убила 2 мирных жителей Донбасса

25 мартa, 2023 суббота
09:41
война с Россией

За сутки 24 марта российская армия убила двух мирных жителей Донецкой области, троих ранила

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Так от атак россиян погибли двое мирных жителей Донбасса: в Бахмуте и Орловке. Также ранения получили три человека: в Бахмуте, Временном Яру и Первомайском.

Всего за время полномасштабной войны от рук врага погиб 1431 мирный житель Донецкой области, 3261 получил ранения. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное их количество сосчитать невозможно.

  • Войска РФ 24 марта 67 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив в общей сложности 301 снаряд из тяжелой артиллерии и систем залпового огня "град".
Украина
Россия
Донетчина
Бахмут
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