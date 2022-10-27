За сутки Россия потеряла вертолет, 13 боевых бронемашин и 320 военных, - Генштаб ВСУ
За время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 69 220 военных, 5364 боевые бронемашины и 249 вертолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке .Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину доходят до:
- личного состава – около 69 220 (+320) оккупантов
- танков – 2631 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 5364 (+13) ед.
- артиллерийских систем – 1690 (+4) ед.
- реактивных систем залпового огня – 379 (+2) ед.
- средств ПВО – 192 (+0) ед.
- самолетов – 271 (+0) ед.
- вертолетов - 249 (+1) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1398 (+19) ед.
- крылатых ракет – 351 (+1), ед.
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4078 (+2) ед.
- специальной техники – 150 (+1) ед.
Полные данные уточняются.
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