За сутки Россия потеряла в Украине 760 солдат, вертолет и 6 беспилотников
С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 118 530 захватчиков, 3136 танков, 1882 БПЛА, 287 самолетов и 277 вертолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ на странице в фейсбуке.Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 118 530 (+760) человек ликвидировано
- танков ‒ 3136 (+6) ед.
- боевых бронированных машин – 6235 (+10) ед.
- артиллерийских систем – 2122 (+14) ед.
- РСЗО – 442 (+0) ед.
- средства ПВО – 220 (+0) ед.
- самолетов – 287 (+0) ед.
- вертолетов – 277 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1882 (+6)
- крылатые ракеты ‒ 749 (+0)
- корабли /катера ‒ 17 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4896 (+7) ед.
- специальная техника ‒ 190 (+0)
Напомним, в утренней сводке от 19 января пресс-служба Генштаба отметила, что украинские воины продолжают уничтожать врага и отразили атаки в районах 14 населенных пунктов, в том числе в Соледаре и Бахмуте. Однако вражеские войска обстреливают Украину по разным направлениям и демонстративно проводят учения в Беларуси.
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