За сутки Россия потеряла в Украине 760 солдат, вертолет и 6 беспилотников

Об этом сообщил Генштаб ВСУ на странице в фейсбуке. Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.01.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 118 530 (+760) человек ликвидировано

танков ‒ 3136 (+6) ед.

боевых бронированных машин – 6235 (+10) ед.

артиллерийских систем – 2122 (+14) ед.

РСЗО – 442 (+0) ед.

средства ПВО – 220 (+0) ед.

самолетов – 287 (+0) ед.

вертолетов – 277 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1882 (+6)

крылатые ракеты ‒ 749 (+0)

корабли /катера ‒ 17 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4896 (+7) ед.

специальная техника ‒ 190 (+0)

Напомним, в утренней сводке от 19 января пресс-служба Генштаба отметила, что украинские воины продолжают уничтожать врага и отразили атаки в районах 14 населенных пунктов, в том числе в Соледаре и Бахмуте. Однако вражеские войска обстреливают Украину по разным направлениям и демонстративно проводят учения в Беларуси.

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