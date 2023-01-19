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За сутки Россия потеряла в Украине 760 солдат, вертолет и 6 беспилотников

19 января, 2023 четверг
08:10
война с Россией

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 118 530 захватчиков, 3136 танков, 1882 БПЛА, 287 самолетов и 277 вертолетов

Об этом сообщил Генштаб ВСУ на странице в фейсбуке.Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 118 530 (+760) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3136 (+6) ед.
  • боевых бронированных машин – 6235 (+10) ед.
  • артиллерийских систем – 2122 (+14) ед.
  • РСЗО – 442 (+0) ед.
  • средства ПВО – 220 (+0) ед.
  • самолетов – 287 (+0) ед.
  • вертолетов – 277 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1882 (+6)
  • крылатые ракеты ‒ 749 (+0)
  • корабли /катера ‒ 17 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4896 (+7) ед.
  • специальная техника ‒ 190 (+0)

Напомним, в утренней сводке от 19 января пресс-служба Генштаба отметила, что украинские воины продолжают уничтожать врага и отразили атаки в районах 14 населенных пунктов, в том числе в Соледаре и Бахмуте. Однако вражеские войска обстреливают Украину по разным направлениям и демонстративно проводят учения в Беларуси.

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Украина
Россия
военные силы Украины
Убитые русские
потери окуппантов
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