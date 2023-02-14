За сутки Россия потеряла в Украине 740 солдат, 2 самолета и 4 беспилотника
За время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине более 139 тыс. военных, 298 самолетов и 2011 беспилотников
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке .
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 139 080 (+740) военных ликвидировано,
- танков ‒ 3286 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6500 (+8)
- артиллерийских систем – 2299 (+9)
- РСЗО – 466 (+1)
- средств ПВО ‒ 234 (+0)
- самолетов – 298 (+2)
- вертолетов – 286 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+4),
- крылатых ракет ‒ 857 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 5155 (+5)
- специальной техники – 218 (+1)
Сообщается, что окончательные данные уточняются.
- 14 февраля Генштаб сообщил , что российским солдатам обещают денежные надбавки за каждый километр продвижения по украинской земле, а их подразделения в Луганской области обязали носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги с информацией о себе.
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