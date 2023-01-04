За сутки Россия потеряла в Украине 720 военных, 3 беспилотника и систему ПВО

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке .

С 24 февраля 2022 года по 4 января 2023 года Россия потеряла:

личного состава – около 108910 (+720)) человек,

танков ‒ 3038 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6106 (+6) ед,

артиллерийских систем – 2039 (+6) ед,

РСЗО – 424 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 215 (+1) ед,

самолетов – 283 (+0) ед,

вертолетов – 270 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1842 (+3),

крылатые ракеты ‒ 723 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4745 (+10) ед,

специальная техника – 181 (+0).

Данные по поводу наибольших потерь врага на разных направлениях уточняют.

В течение 3 января ВСУ поразили 17 районов скопления россиян и отразили атаки около 10 городов и сел.

В ночь на 4 января российские захватчики обстреляли жилые кварталы Никополя.