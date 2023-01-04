За сутки Россия потеряла в Украине 720 военных, 3 беспилотника и систему ПВО
С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 108 910 военных, 1842 беспилотника и 215 средств ПВО
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке .
С 24 февраля 2022 года по 4 января 2023 года Россия потеряла:
- личного состава – около 108910 (+720)) человек,
- танков ‒ 3038 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6106 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 2039 (+6) ед,
- РСЗО – 424 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 215 (+1) ед,
- самолетов – 283 (+0) ед,
- вертолетов – 270 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1842 (+3),
- крылатые ракеты ‒ 723 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4745 (+10) ед,
- специальная техника – 181 (+0).
Данные по поводу наибольших потерь врага на разных направлениях уточняют.
- В течение 3 января ВСУ поразили 17 районов скопления россиян и отразили атаки около 10 городов и сел.
- В ночь на 4 января российские захватчики обстреляли жилые кварталы Никополя.
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