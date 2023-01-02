За сутки Россия потеряла в Украине 720 оккупантов, 44 дрона, 9 бронемашин и 5 артсистем
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 107, 4 тыс. захватчиков, 6093 бронемашины, 2027 артсистем, 1836 беспилотников и 4725 автоцистерн
Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ .С 24 февраля 2022 года по 2 января 2013 года Россия потеряла:
- личного состава – около 107 440 (+720) человек,
- танков ‒ 3031 (+0) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6093 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 2027 (+6) ед,
- РСЗО – 423 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 213 (+0) ед,
- самолетов – 283 (+0) ед,
- вертолетов – 269 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1836 (+44),
- крылатые ракеты ‒ 723 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4725 (+5) ед,
- специальная техника – 181 (+0).
В первый день года, 1 января, наибольшие потери решители понесли на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
- Ночью на 2 января 2023 в столице Украины, Киеве, а также в Киевской и Полтавской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях прогремели взрывы - работала ПВО по воздушным целям врага. Также есть поврежденные объекты энергоинфраструктуры.
- В ночь с 1 на 2 января 2023 года российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотникам-камикадзе иранского производства Shahed-131/136 по территории Украины, наши защитники уничтожили все.
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