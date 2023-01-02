Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ . С 24 февраля 2022 года по 2 января 2013 года Россия потеряла:

личного состава – около 107 440 (+720) человек,

танков ‒ 3031 (+0) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6093 (+9) ед,

артиллерийских систем – 2027 (+6) ед,

РСЗО – 423 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 213 (+0) ед,

самолетов – 283 (+0) ед,

вертолетов – 269 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1836 (+44),

крылатые ракеты ‒ 723 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4725 (+5) ед,

специальная техника – 181 (+0).

В первый день года, 1 января, наибольшие потери решители понесли на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Ночью на 2 января 2023 в столице Украины, Киеве, а также в Киевской и Полтавской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях прогремели взрывы - работала ПВО по воздушным целям врага. Также есть поврежденные объекты энергоинфраструктуры.

В ночь с 1 на 2 января 2023 года российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотникам-камикадзе иранского производства Shahed-131/136 по территории Украины, наши защитники уничтожили все.