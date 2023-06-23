Активизация лжи о "грязной бомбе" и "боевых комарах" может свидетельствовать о возможных провокациях со стороны РФ, - поспред Украины в ОБСЕ
За сутки Россия потеряла в Украине 680 солдат, 15 боевых бронемашин и 9 беспилотников, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 223 330 окупантов, 7798 боевых бронемашин и 3447 беспилотников оперативно-тактического уровня
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля 2022 года по 23 июня 2023 года РФ потеряла в Украине:
- личного состава – около 223 330 (+680) человек,
- танков ‒ 4017 (+4) ед.
- боевых бронированных машин ‒ 7798 (+15)
- артиллерийских систем – 3985 (+44)
- РСЗО – 617 (+0)
- средств ПВО ‒ 379 (+3)
- самолетов – 314 (+0)
- вертолетов – 307 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3447 (+9)
- крылатых ракет ‒ 1214 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 6708 (+30)
- специальной техники – 545 (+6).
Окончательные данные уточняются.
- Ночью 23 июня во время очередной атаки России в небе Украины уничтожили 13 из 13 крылатых ракет Х-101/Х-555, большинство в Хмельницкой области.
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