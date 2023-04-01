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За сутки Россия потеряла в Украине 630 военных и средство ПВО

1 апреля, 2023 суббота
08:56
война с Россией

Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 по 1 апреля 2023 года ликвидировали около 173 тысяч 990 российских захватчиков, только за минувшие сутки - 630 человек

Об этом Генштаб сообщил в субботу, 1 апреля, в facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.04. 23 ориентировочно составили:

  • личный состав – 173990 (+630) человек ликвидировано;
  • танки ‒ 3616 (+1) ед;
  • боевые бронированные машины ‒ 6981 (+4) ед;
  • артиллерийские системы – 2683 (+8) ед;
  • РСЗО – 527 (+1) ед;
  • средства ПВО – 279 (+1) ед;
  • самолеты – 306 (+0) ед;
  • вертолеты – 291 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2248 (+0);
  • крылатые ракеты – 911 (+0);
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5528 (+7) ед;
  • специальная техника – 296.

Загальні втрати противника станом на 01.04.23

Данные уточняются.

  • 31 марта сообщалось, что Силы обороны к югу уничтожили 17 рашистов, станцию радиоэлектронной борьбы, пункт управления дронами армии России и танк врага.
военные силы Украины
Военные новости
потери окуппантов
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