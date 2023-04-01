В течение суток Россия убила двух жителей Донбасса, три человека ранены
За сутки Россия потеряла в Украине 630 военных и средство ПВО
Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 по 1 апреля 2023 года ликвидировали около 173 тысяч 990 российских захватчиков, только за минувшие сутки - 630 человек
Об этом Генштаб сообщил в субботу, 1 апреля, в facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.04. 23 ориентировочно составили:
- личный состав – 173990 (+630) человек ликвидировано;
- танки ‒ 3616 (+1) ед;
- боевые бронированные машины ‒ 6981 (+4) ед;
- артиллерийские системы – 2683 (+8) ед;
- РСЗО – 527 (+1) ед;
- средства ПВО – 279 (+1) ед;
- самолеты – 306 (+0) ед;
- вертолеты – 291 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2248 (+0);
- крылатые ракеты – 911 (+0);
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 5528 (+7) ед;
- специальная техника – 296.
Данные уточняются.
- 31 марта сообщалось, что Силы обороны к югу уничтожили 17 рашистов, станцию радиоэлектронной борьбы, пункт управления дронами армии России и танк врага.
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