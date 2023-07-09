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За сутки Россия потеряла в Украине 600 солдат, 19 БПЛА и 3 средства ПВО - Генштаб
За время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 234040 солдат, 3685 БПЛА оперативно-тактического уровня и 413 средств противовоздушной обороны
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 234 040 (+600) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4078 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7964 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 4366 (+20) ед,
- РСЗО – 668 (+7) ед,
- средства ПВО ‒ 413 (+3) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3685 (+19),
- крылатые ракеты ‒ 1271 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6929 (+15) ед,
- специальная техника – 628 (+9).
Данные уточняются.
- 9 июля сообщалось, что противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло более 30 боевых столкновений.
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