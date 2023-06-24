Ночная атака ракетами и дронами: попадания в Харькове и Днепре, на Киевщине сбито более 20 ракет, есть погибшие и раненые
За сутки Россия потеряла в Украине 580 военных, 7 танков и вертолет, - Генштаб
За время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 223 910 военных, 4024 танка и 308 вертолетов
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
С 24 февраля 2022 года по 24 июня 2023 года РФ потеряла в Украине:
- личного состава – около 223 910 (+580) человек
- танков ‒ 4024 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 7804 (+6)
- артиллерийских систем – 4015 (+30)
- РСЗО – 619 (+2)
- средств ПВО ‒ 383 (+4)
- самолетов – 314 (+0)
- вертолетов – 308 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3460 (+13)
- крылатых ракет ‒ 1228 (+14)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 6731 (+23)
- специальной техники – 548 (+3).
Окончательные данные уточняются.
- В ночь на 24 июня Россия обстреляла Украину ракетами и дронами: попадания в Харькове и Днепре, в Киевской области сбито более 20 ракет, есть погибшие, погибшие, пострадавшие и разрушения.
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