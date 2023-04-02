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За сутки Россия потеряла в Украине 560 военных, 4 артсистемы, 2 танка и БПЛА
С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 174 550 окупантов, 3618 танков, 2249 БПЛА, 306 самолетов и 291 вертолет
Об этом Генштаб проинформировал на Фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 174 550 (+560) человек ликвидировано
- танков ‒ 3618 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 6986 (+5)
- артиллерийских систем – 2687 (+4)
- РСЗО – 527 (+0) ед.
- средства ПВО ‒ 279 (+0)
- самолетов – 306 (+0)
- вертолетов – 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2249 (+1)
- крылатые ракеты ‒ 911 (+0)
- корабли /катера ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5537 (+9)
- специальная техника ‒ 296 (+0)
Данные уточняются.
- Напомним, в утренней сводке Генштаба говорилось, что за прошедшие сутки ВСУ отбили более 70 атак противника и уничтожили БПЛА "Орлан-10".
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