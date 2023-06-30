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За сутки Россия потеряла в Украине 560 военных, 11 артсистем и 6 боевых бронемашин, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 228 340 солдат, 7863 боевых бронемашины и 3519 беспилотников оперативно-тактического уровня
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
С 24 февраля 2022 года по 30 июня 2023 года РФ потеряла в Украине:
- личного состава – около 228340 (+560) военных
- танков ‒ 4041 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 7863 (+6)
- артиллерийских систем – 4127 (+11)
- РСЗО – 630 (+3)
- средств ПВО ‒ 389 (+1)
- самолетов – 315 (+0)
- вертолетов – 308 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3519 (+6)
- крылатых ракет ‒ 1261 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 6785 (+5)
- специальной техники ‒ 569 (+0)
Окончательные данные уточняются.
- Напомним, подразделения Нацгвардии Украины по всем направлениям ведения боевых действий за неделю ликвидировали более 300 врагов. Кроме того, уничтожили 5 танков, 12 единиц боевой бронированной техники, 9 автомобилей, 3 самоходных артустановки, 2 комплекса РЭБ "Борисоглебск-2", а также ротный опорный пункт и склад боеприпасов.
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