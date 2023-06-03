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За сутки Россия потеряла в Украине 560 военных, 10 танков и 7 ПВО, - Генштаб ВСУ

3 июня, 2023 суббота
08:04
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 209470 солдат, 3829 танков и 3533 артсистемы

Об этом отчитывается Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 209 470 (+560) человек ликвидировано
  • танков – 3829 (+10)
  • боевых бронированных машин – 7502 (+12)
  • артиллерийских систем – 3533 (+32)
  • РСЗО - 582 (+7)
  • средств ПВО - 342 (+7)
  • самолетов – 313 (+0)
  • вертолетов - 298 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3165 (+28)
  • крылатых ракет - 1132 (+15)
  • кораблей/катеров - 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6289 (+22)
  • специальной техники - 475 (+10)

Данные уточняются.

  • За прошедшие сутки, 1 июня, россияне потеряли в Украине 540 военных, 15 танков и 10 крылатых ракет.
Россия
Военные новости
Убитые русские
потери окуппантов
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