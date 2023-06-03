В сутки армия РФ ударила по 24 населенным пунктам Запорожской области: есть погибшие и раненые
За сутки Россия потеряла в Украине 560 военных, 10 танков и 7 ПВО, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 209470 солдат, 3829 танков и 3533 артсистемы
Об этом отчитывается Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 209 470 (+560) человек ликвидировано
- танков – 3829 (+10)
- боевых бронированных машин – 7502 (+12)
- артиллерийских систем – 3533 (+32)
- РСЗО - 582 (+7)
- средств ПВО - 342 (+7)
- самолетов – 313 (+0)
- вертолетов - 298 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3165 (+28)
- крылатых ракет - 1132 (+15)
- кораблей/катеров - 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 6289 (+22)
- специальной техники - 475 (+10)
Данные уточняются.
- За прошедшие сутки, 1 июня, россияне потеряли в Украине 540 военных, 15 танков и 10 крылатых ракет.
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