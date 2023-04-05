За сутки Россия потеряла в Украине 550 солдат, 10 артсистем, 6 бронемашин и 2 танка
Всего с начала полномасштабного вторжения враг потерял около 176 240 человек личного состава, 7005 бронированных машин, 3629 танков и 2707 артсистем
Об этом сообщает Генштаб .
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.04.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 176240 (+550) человек ликвидировано
- танков ‒ 3629 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 7005 (+6)
- артиллерийских систем – 2707 (+10)
- РСЗО – 532 (+4) ед.
- средств ПВО ‒ 280 (+0)
- самолетов – 306 (+0)
- вертолетов – 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2283 (+6)
- крылатых ракет‒ 911 (+0)
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5573 (+11)
- специальной техники ‒ 299 (+1)
По состоянию на утро 5 апреля российский агрессор разместил в Черном море шесть носителей "калибров".
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