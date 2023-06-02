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За сутки Россия потеряла в Украине 540 военных, 15 танков и 10 крылатых ракет, - Генштаб ВСУ

2 июня, 2023 пятница
08:15
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 208 910 солдат, 3802 танка и 3501 артсистему

Об этом докладывает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 208 910 (+540) военных ликвидировано
  • танков – 3819 (+15)
  • боевых бронированных машин – 7490 (+12)
  • артиллерийских систем – 3501 (+27)
  • РСЗО – 575 (+0)
  • средств ПВО - 335 (+2)
  • самолетов – 313 (+0)
  • вертолетов - 298 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3137 (+6)
  • крылатых ракет - 1117 (+10)
  • кораблей/катеров - 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6267 (+28)
  • специальной техники - 465 (+7)

Данные уточняются.

  • Ночью 2 июня вражеские войска применили для ударов по Украине 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных Shahed. Украинской ПВО удалось уничтожить все воздушные цели, в частности, в Киевской и Николаевской областях.
Россия
военные силы Украины
Военные новости
Убитые русские
потери окуппантов
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