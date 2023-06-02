РДК и легион "Свобода России" заявили о второй фазе рейда на Белгородщине: показали танк в деревне близ Шебекино
За сутки Россия потеряла в Украине 540 военных, 15 танков и 10 крылатых ракет, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 208 910 солдат, 3802 танка и 3501 артсистему
Об этом докладывает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 208 910 (+540) военных ликвидировано
- танков – 3819 (+15)
- боевых бронированных машин – 7490 (+12)
- артиллерийских систем – 3501 (+27)
- РСЗО – 575 (+0)
- средств ПВО - 335 (+2)
- самолетов – 313 (+0)
- вертолетов - 298 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3137 (+6)
- крылатых ракет - 1117 (+10)
- кораблей/катеров - 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 6267 (+28)
- специальной техники - 465 (+7)
Данные уточняются.
- Ночью 2 июня вражеские войска применили для ударов по Украине 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных Shahed. Украинской ПВО удалось уничтожить все воздушные цели, в частности, в Киевской и Николаевской областях.
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