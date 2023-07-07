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За сутки Россия потеряла в Украине 510 солдат, 2 танка и 7 крылатых ракет, - Генштаб ВСУ
За время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 232 810 солдат, 4070 танков и 1271 крылатую ракету
Об этом 7 июля сообщает Генеральный штаб ВСУ.
С 24 февраля 2022 года по 7 июля 2023 года РФ потеряла в Украине:
- личного состава – около 232 810 (+510) человек
- танков ‒ 4070 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 7944 (+12)
- артиллерийских систем – 4330 (+20)
- РСЗО – 658 (+1)
- средств ПВО ‒ 408 (+4)
- самолетов – 315 (+0)
- вертолетов – 309 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3652 (+17)
- крылатых ракет ‒ 1271 (+7)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 6898 (+10)
- специальной техники ‒ 612 (+7)
Окончательные данные уточняются.
- В ночь на 7 июля российская армия атаковала Днепропетровщину "шахедами", в результате чего были повреждены авто, занялись пожары, два человека погибли.
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