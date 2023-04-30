За сутки Россия потеряла в Украине 470 военных, 4 беспилотника и систему ПВО, - Генштаб
За все время полномасштабной войны Россия потеряла в Украине 190 510 солдат, 2475 беспилотников и 295 средств противовоздушной обороны
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.23 ориентировочно составляли:
- личный состав – около 190 510 (+470) человек
- танки ‒ 3699 (+2) ед;
- боевые бронированные машины ‒ 7189 (+5) ед;
- артиллерийские системы – 2914 (+6) ед;
- РСЗО – 544 (+1) ед;
- средства ПВО – 295 (+1) ед;
- самолеты – 308 (+0) ед;
- вертолеты – 294 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2475 (+4) ед;
- крылатые ракеты 932 (+0) ед;
- корабли/катера ‒ 18 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 5842 (+6) ед;
- специальная техника – 357 (+2).
Данные уточняются.
- За прошедшие сутки 29 апреля ВСУ сбили российские 4 беспилотника, поразили несколько районов сосредоточена захватнических войск и две системы ПВО.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+9°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное
2023, воскресенье
30 апреля
09:20
Британская разведка выявила "средневековые" способы наказания, применяемые РФ к собственным военным на фронте
2023, суббота
29 апреля
22:25
Эксклюзив
Если УПЦ МП останется на тех началах, на которых существует сегодня, то ее существование приведет к расколу Украины, - Портников
22:00
В Будапеште Папа Франциск обнимался с подсанкционным митрополитом РПЦ и благословлял беженцев из Украины
21:44
Эксклюзив
На выборах башкана в Гагаузии 7 из 8 кандидатов пророссийские, - политический аналитик Чобану
21:32
За время полномасштабной войны уже 45 038 украинцев и украинок отмечены государственными наградами, - Зеленский
21:14
Недостаточно лишь того, чтобы Россия была слабой, – нужно, чтобы она ответила за все содеянное, - Зеленский
19:56
Российский писатель Шендерович назвал оккупантов "нашими мальчиками", а украинцев обвинил во "всплесках нацизма"
19:27
Школу при посольстве РФ в Варшаве выселили по требованию мэрии. Россияне занимали помещение незаконно
19:10
Эксклюзив
В магазинах Киево-Печерской лавры, принадлежащих Петру Лебедю, торгуют российскими товарами, - религиовед Ковалев
18:16
Эксклюзив
ВСУ под Бахмутом уничтожают не только вагнеровцев, но и разбили еще одну вражескую ЧВК "Поток", - военный эксперт Снегирев
17:01
Обновлено
УПЛ: "Динамо" победило "Металлист", а "Шахтер" – "Колос". Расписание и результаты всех матчей 23-го тура