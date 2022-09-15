Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке . С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ ориентировочно потеряла:

личного состава – 53 850 (+200) оккупантов

танков – 2193 (+13) ед.

боевых бронированных машин – 4682 (+17) ед.

артиллерийских систем – 1295 (+5) ед.

реактивных систем залпового огня – 311 (+0) ед.

средств ПВО – 167 (+0) ед.

самолетов – 250 (+4) ед.

вертолетов - 215 (+0) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 908 (+0) ед.

крылатых ракет – 233 (+0) ед.

кораблей/катеров - 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3522 (+21) ед.

специальной техники – 120 (+0) ед.

Наибольшие потери 14 сентября враг понес на Криворожском и Николаевском направлениях.