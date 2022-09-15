За сутки Россия потеряла в Украине 200 военных, 4 самолета и 17 боевых бронемашин, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 15 сентября россияне потеряли по меньшей мере 53 850 военных, 2193 танка, 908 беспилотников и 250 самолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке .С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ ориентировочно потеряла:
- личного состава – 53 850 (+200) оккупантов
- танков – 2193 (+13) ед.
- боевых бронированных машин – 4682 (+17) ед.
- артиллерийских систем – 1295 (+5) ед.
- реактивных систем залпового огня – 311 (+0) ед.
- средств ПВО – 167 (+0) ед.
- самолетов – 250 (+4) ед.
- вертолетов - 215 (+0) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 908 (+0) ед.
- крылатых ракет – 233 (+0) ед.
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3522 (+21) ед.
- специальной техники – 120 (+0) ед.
Наибольшие потери 14 сентября враг понес на Криворожском и Николаевском направлениях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.87
Покупка 39.87Продажа 40.74
-
EUR
Покупка 39.59Продажа 40.74
- Актуальное
- Важное