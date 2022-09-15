English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией За сутки Россия потеряла в Украине 200 военных, 4 самолета и 17 боевых бронемашин, - Генштаб ВСУ
Инфографика

За сутки Россия потеряла в Украине 200 военных, 4 самолета и 17 боевых бронемашин, - Генштаб ВСУ

15 сентября, 2022 четверг
09:23
война с Россией

С 24 февраля по 15 сентября россияне потеряли по меньшей мере 53 850 военных, 2193 танка, 908 беспилотников и 250 самолетов

Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке .С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ ориентировочно потеряла:

  • личного состава – 53 850 (+200) оккупантов
  • танков – 2193 (+13) ед.
  • боевых бронированных машин – 4682 (+17) ед.
  • артиллерийских систем – 1295 (+5) ед.
  • реактивных систем залпового огня – 311 (+0) ед.
  • средств ПВО – 167 (+0) ед.
  • самолетов – 250 (+4) ед.
  • вертолетов - 215 (+0) ед.
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 908 (+0) ед.
  • крылатых ракет – 233 (+0) ед.
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3522 (+21) ед.
  • специальной техники – 120 (+0) ед.

Наибольшие потери 14 сентября враг понес на Криворожском и Николаевском направлениях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Николаев
Кривой Рог
Николаевщина
Днепропетровщина
Военные новости
Убитые русские
Читайте также:
Валерій Чалий
13 сентября, 2022 вторник
Война в Украине может закончиться не переговорами, РФ просто объявит окончание спецоперации, - дипломат Чалый
Путін Шольц
13 сентября, 2022 вторник
Шольц полтора часа уговаривал Путина вывести войска из Украины. Российский президент повторял привычные тезисы об агрессивности Киева
Сергій Кислиця
14 сентября, 2022 среда
Кислица: Эта сессия Генассамблеи ООН должна положить конец безнаказанности России
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.87
    Покупка 39.87
    Продажа 40.74
  • EUR
    Покупка 39.59
    Продажа 40.74
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
15 сентября
10:23
В Донецкой области россияне в течение суток убили двух мирных жителей и ранили еще 13
09:58
Эксклюзив
В Луганской области уже не будет фактора неожиданности, враг закапывается и готовится обороняться, - Гайдай
09:56
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев
09:49
Российский удар по дамбе в Кривом Роге: подтоплены 112 домов, повреждены водоводы и электролинии
09:43
В результате вражеских обстрелов в Волчанске повреждено 5 домов, а в Купянском районе на мине подорвался мужчина: ситуация на Харьковщине
09:00
PR
Клиника "Dental Tech" проводит бесплатную имплантацию зубов защитникам и защитницам из рядов ВСУ
08:59
Россияне обстреляли Никопольский район дроном и "градами": повреждены дома, солнечные панели, санаторий, предприятия
08:46
Военные РФ испытывают проблемы с нехваткой боеприпасов к РСЗО и артиллерии, - Генштаб ВСУ
08:43
Это теракт. Россияне воюют против критической инфраструктуры и мирного населения, - Кулеба о ракетном ударе по гидротехническим сооружениям Кривого Рога
08:36
Эксклюзив
На фото Каховская ГЭС
ВСУ нанесли удары по навезенной оккупантами на Каховскую ГЭС технике, - депутат облсовета Хлань
08:27
Россияне обстреляли Запорожье: повреждено предприятие
07:54
В Пакистане за сутки в результате наводнений погибли 54 человека
07:47
Оккупанты пытаются укрепить первую линию обороны в двух областях, - Генштаб ВСУ
07:31
"Аполлон" - "Днепр-1": где и когда смотреть матч Лиги конференций
07:14
Россияне обстреливают деоккупированные города и села Херсонщины: в ОВА призывают людей эвакуироваться
07:12
ISW: Основатель ЧВК Вагнера становится лицом российской войны против Украины
07:01
Инфографика
"Динамо" - "АЕК Ларнака": где и когда смотреть матч Лиги Европы
06:45
Обновлено
Россияне ударили ракетами по одному из районов Харькова
06:18
Армения
В совбезе Армении заявили о достижении перемирия с Азербайджаном
06:06
Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
05:49
Литва отправит Украине две партии бронетранспортеров
05:32
Оккупанты продолжали атаки возле Бахмута и западнее Донецка – ISW
04:55
российские танки
Более десятка танков, 5 гаубиц и бомбардировщик: в ОК "Юг" рассказали о потерях врага за сутки
04:26
В Киеве представили тизер к фильму-драме "Буча"
03:56
Кривой Рог
Криворожье обстреливали с аэробалистических ракет типа "Кинжал" и "Искандер", - ОК "Юг"
03:33
Мать американского солдата, погибшего в Украине, хочет перезахоронить сына в США
02:57
Премьер Швеции уходит в отставку - на выборах победили правые партии
02:28
Facebook Instagram
В Азербайджане заблокировали TikTok, чтобы "сохранить военные тайны"
01:52
Владимир Зеленский попал в ДТП
01:37
Сенат США
Законопроект о признании России государством-спонсором терроризма был внесен в сенат США
01:02
В Кропивницком прогремели взрывы, сообщают, что работала ПВО
00:48
Сейм Польши
Сейм Польши принял резолюцию с требованием компенсаций от Германии за Вторую мировую войну. На очереди возмещение от России
00:47
В ЕС продлили действие индивидуальных санкций против россиян еще на полгода
00:34
Алексей Резников
Никакой бункер не защитит военных преступников, - Резников предупредил Путина
00:22
Антониу Гутерреш
Мирное соглашение о прекращении войны в Украине еще далеко – Антониу Гутерреш
2022, среда
14 сентября
23:59
Холанд на последних минутах принес для "Манчестер Сити" победу в матче против "Боруссии"
23:58
Коронавирус
Лучшее время, чтобы положить этому конец. Глава ВОЗ считает, что пандемия коронавируса скоро завершится
23:45
Обновлено
В Ереване массовая акция протеста. Люди ломают ворота парламента, требуют импичмента Пашиняна
23:36
Украинцам нужны ATACMS, большие дроны и танки — лидер Республиканской партии США
23:15
Россия обстреляла 2 громады Сумской области. Повреждены частные дома
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV