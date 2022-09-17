За сутки Россия потеряла в Украине 200 военных, 11 боевых бронемашин, 3 танка и самолет, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 17 сентября россияне потеряли по меньшей мере 54 250 военных, 4701 боевую бронемашину, 2202 танка и 251 самолет
Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке .
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ ориентировочно потеряла:
- личного состава – 54 250 (+200) оккупантов
- танков – 2202 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 4701 (+11) ед.
- артиллерийских систем – 1306 (+4) ед.
- реактивных систем залпового огня – 312 (+0) ед.
- средств ПВО – 168 (+0) ед.
- самолетов – 251 (+1) ед.
- вертолетов - 216 (+0) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 911 (+3) ед.
- крылатых ракет – 236 (+3) ед.
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3571 (+21) ед.
- специальной техники – 120 (+0) ед.
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