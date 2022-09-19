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За сутки Россия потеряла в Украине 170 военных, 2 танка и 4 артиллерийские системы, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 19 сентября Россия потеряла в Украине 54 650 военных, 2212 танков и 1313 артиллерийских систем
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook . Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 54650 (+170)
- танков ‒ 2212 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 4720 (+2) ед.
- артиллерийских систем – 1313 (+4) ед.
- РСЗО – 312 (+0) ед.
- средства ПВО – 168 (+0) ед.
- самолетов – 251 (+0) ед.
- вертолетов – 217 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2)
- крылатые ракеты ‒ 238 (+0)
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3581 (+3) ед.
- специальная техника ‒ 125 (+3)
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