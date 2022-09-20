За сутки Россия потеряла в Украине 160 военных, 4 танка, 5 беспилотников и самолет, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 20 сентября Россия потеряла на войне в Украине по меньшей мере 54 810 военных, 2216 танков, 925 беспилотников и 252 самолета
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке .Ориентировочные потери врага во время полномасштабной войны в Украине составили:
- личного состава – около 54 810 (+160)
- танков ‒ 2216 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 4724 (+4) ед.
- артиллерийских систем – 1323 (+10) ед.
- РСЗО – 318 (+6) ед.
- средств ПВО – 168 (+0) ед.
- самолетов – 252 (+1) ед.
- вертолетов – 217 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 925 (+5)
- крылатых ракет ‒ 239 (+1)
- кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3587 (+6) ед.
- специальной техники ‒ 125 (+3) ед.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.
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