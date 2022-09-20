Об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке . Ориентировочные потери врага во время полномасштабной войны в Украине составили:

личного состава – около 54 810 (+160)

танков ‒ 2216 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 4724 (+4) ед.

артиллерийских систем – 1323 (+10) ед.

РСЗО – 318 (+6) ед.

средств ПВО – 168 (+0) ед.

самолетов – 252 (+1) ед.

вертолетов – 217 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 925 (+5)

крылатых ракет ‒ 239 (+1)

кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3587 (+6) ед.

специальной техники ‒ 125 (+3) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.