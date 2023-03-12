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За сутки Россия потеряла в Украине 1090 военных, 8 танков и 2 средства ПВО
С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 159 090 окупантов, 3466 танков, 2108 БПЛА, 304 самолета и 289 вертолетов
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 159 090 (+1090) человек ликвидировано
- танков ‒ 3466 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 6769 (+7)
- артиллерийских систем – 2487 (+4)
- РСЗО – 493 (+0) ед.
- средства ПВО – 259 (+2)
- самолетов – 304 (+0)
- вертолетов – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2108 (+0)
- крылатые ракеты ‒ 907 (+0)
- корабли /катера ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5348 (+4)
- специальная техника ‒ 242 (+0)
Данные уточняются
- Напомним, утром в Генштабе отчитывались, что за прошедшие сутки ВСУ отразили 92 вражеских атаки на 5 направлениях, нанесли 10 ударов по районам личного состава и техники РФ и поразили состав боеприпасов и 2 места развертывания РЭБ
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