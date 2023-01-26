За сутки Россия потеряла у Украины 780 солдат, 2 самолета и вертолет, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла на войне в Украине более 123 тыс. солдат, 292 самолета и 282 вертолета
Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке .
С 24 февраля 2022 года по 26 января 2023 года Россия потеряла в Украине:
- личного состава – около 123 860 (+780) человек,
- танков – 3175 (+14) ед.
- боевых бронированных машин – 6334 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 2169 (+15) ед,
- РСЗО – 452 (+2) ед,
- средств ПВО – 220 (+0) ед,
- самолетов – 292 (+2) ед,
- вертолетов – 282 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1908 (+6),
- крылатых ракет – 749 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4986 (+19) ед,
- специальной техники – 195 (+1).
Окончательные данные уточняются.
- Украинские защитники поразили 26 районов скопления кафиров и 4 склада с боеприпасами. Также ВСУ отразили вражеские атаки в районах 10 городов и сел.
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