За сутки Россия потеряла у Украины 780 солдат, 2 самолета и вертолет, - Генштаб ВСУ

Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке .

С 24 февраля 2022 года по 26 января 2023 года Россия потеряла в Украине:

личного состава – около 123 860 (+780) человек,

танков – 3175 (+14) ед.

боевых бронированных машин – 6334 (+27) ед,

артиллерийских систем – 2169 (+15) ед,

РСЗО – 452 (+2) ед,

средств ПВО – 220 (+0) ед,

самолетов – 292 (+2) ед,

вертолетов – 282 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1908 (+6),

крылатых ракет – 749 (+0),

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4986 (+19) ед,

специальной техники – 195 (+1).

Окончательные данные уточняются.

Украинские защитники поразили 26 районов скопления кафиров и 4 склада с боеприпасами. Также ВСУ отразили вражеские атаки в районах 10 городов и сел.

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