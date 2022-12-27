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За сутки Россия потеряла у Украины 620 военных, 7 боевых бронемашин и 2 артиллерийские системы

27 декабря, 2022 вторник
09:56
война с Россией

С начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине 103220 военных, 6024 боевых бронемашин и 1998 артиллерийских систем

Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке .

Общие боевые потери россиян с 24.02 по 27.12 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 103 220 (+620) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3016 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6024 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 1998 (+2) ед,
  • РСЗО – 418 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 212 (+0) ед,
  • самолетов – 283 (+0) ед,
  • вертолетов – 267 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+0),
  • крылатые ракеты ‒ 653 (+0),
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4652 (+5) ед,
  • специальная техника – 179 (+1).

Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

  • За 26 декабря поразили 6 районов сосредоточения живой силы российских захватчиков.

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военные силы Украины
Бахмут
Убитые русские
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