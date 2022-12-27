За сутки Россия потеряла у Украины 620 военных, 7 боевых бронемашин и 2 артиллерийские системы
С начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине 103220 военных, 6024 боевых бронемашин и 1998 артиллерийских систем
Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке .
Общие боевые потери россиян с 24.02 по 27.12 ориентировочно составили:
- личного состава – около 103 220 (+620) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3016 (+0) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6024 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 1998 (+2) ед,
- РСЗО – 418 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 212 (+0) ед,
- самолетов – 283 (+0) ед,
- вертолетов – 267 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+0),
- крылатые ракеты ‒ 653 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4652 (+5) ед,
- специальная техника – 179 (+1).
Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
- За 26 декабря поразили 6 районов сосредоточения живой силы российских захватчиков.
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