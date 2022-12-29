Об этом информирует в телеграмме Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля по 29 декабря на войне в Украине Россия потеряла:

личного состава – около 104560 (+790) человек,

танков – 3018 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 6047 (+10) ед,

артиллерийских систем – 2004 (+5) ед,

РСЗО – 423 (+5) ед,

средства ПВО – 212 (+0) ед,

самолетов – 283 (+0) ед,

вертолетов – 268 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1717 (+10),

крылатые ракеты – 653 (+0),

корабли /катера – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4675 (+15) ед,

специальная техника – 179 (+0).

28 декабря российские оккупанты наибольшие потери понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.