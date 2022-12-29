За сутки Россия потеряла на войны в Украине 790 оккупантов, вертолет, танк, 10 дронов
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 104,5 тыс. рашистов, 6047 бронемашин, 3018 танков, 1717 беспилотников и 268 вертолетов
Об этом информирует в телеграмме Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля по 29 декабря на войне в Украине Россия потеряла:
- личного состава – около 104560 (+790) человек,
- танков – 3018 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 6047 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2004 (+5) ед,
- РСЗО – 423 (+5) ед,
- средства ПВО – 212 (+0) ед,
- самолетов – 283 (+0) ед,
- вертолетов – 268 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1717 (+10),
- крылатые ракеты – 653 (+0),
- корабли /катера – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4675 (+15) ед,
- специальная техника – 179 (+0).
28 декабря российские оккупанты наибольшие потери понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.
- Вечером 28 декабря российский агрессор ударил по Харькову дроном-камикадзе "шахед".
- Также 28 декабря украинская ПВО сбила 5 российских БПЛА, пытавшихся ударить по Днепропетровской области.
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