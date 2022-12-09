Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля по 9 декабря Россия потеряла:

личного состава – около 93 390 (+310) человек,

танков – 2937 (+0) ед,

боевых бронированных машин – 5912 (+1) ед,

артиллерийских систем – 1926 (+1) ед,

РСЗО – 395 (+0) ед,

средства ПВО – 211 (+0) ед,

самолетов – 281 (+0) ед,

вертолетов – 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+0),

крылатые ракеты – 592 (+0),

корабли /катера – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4531 (+3) ед,

специальная техника – 164 (+0).

Ранее украинские защитники ликвидировали еще двух российских майоров-террористов, воевавших против Украины.

В утренней сводке 9 декабря ВСУ сообщили, что ранили около 240 кафиров, уничтожили 3 вражеских состава боеприпасов и до 20 единиц военной техники в Запорожье.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb