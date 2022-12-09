За сутки Россия потеряла на войне в Украине по меньшей мере 310 захватчиков, бронемашину и артсистему, - Генштаб ВСУ
РФ потеряла за время полномасштабного вторжения в Украину более 93,3 тыс. кафиров, 5912 бронемашин и еще 4531 единицы другой техники
Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля по 9 декабря Россия потеряла:
- личного состава – около 93 390 (+310) человек,
- танков – 2937 (+0) ед,
- боевых бронированных машин – 5912 (+1) ед,
- артиллерийских систем – 1926 (+1) ед,
- РСЗО – 395 (+0) ед,
- средства ПВО – 211 (+0) ед,
- самолетов – 281 (+0) ед,
- вертолетов – 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+0),
- крылатые ракеты – 592 (+0),
- корабли /катера – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4531 (+3) ед,
- специальная техника – 164 (+0).
Ранее украинские защитники ликвидировали еще двух российских майоров-террористов, воевавших против Украины.
В утренней сводке 9 декабря ВСУ сообщили, что ранили около 240 кафиров, уничтожили 3 вражеских состава боеприпасов и до 20 единиц военной техники в Запорожье.
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