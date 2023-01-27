За сутки Россия потеряла на войне в Украине 850 военных, вертолет, 33 дрона и 7 танков
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла на украинской земле по меньшей мере 124,7 тыс. кафиров, 3182 танка, 1941 БПЛА и 283 вертолета
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля 2022 года по 27 января 2023 года Россия лишилась войны в Украине:
- личного состава – около 124 710 (+850) человек,
- танков ‒ 3182 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6340 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 2180 (+11) ед,
- РСЗО – 452 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 221 (+1) ед,
- самолетов – 292 (+0) ед,
- вертолетов – 283 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1941 (+33),
- крылатые ракеты ‒ 796 (+47),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5001 (+15) ед,
- специальная техника – 199 (+4).
Окончательные данные уточняются.
"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - отметили в Генштабе.
- 26 января Россияатаковала Украину ракетами: несколько областей отчитывались о работе ПВО в регионах. В направлении Киева противовоздушная оборона сбила более 20 ракет. Однако есть попадание в некоторых областях, известно об 11 погибших.
- Воздушные силы ВСУ в ходе российской массированной ракетной атаки 26 января сбили над Украиной 47 крылатых ракет. Всего враг выпустил 55 ракет воздушного и морского базирования.
- 26 января ВСУ поразили 9 районов скопления россиян, 4 пункта управления и отразили атаки в 11 городах и селах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.58
-
EUR
Покупка 42.59Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное