Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля 2022 года по 27 января 2023 года Россия лишилась войны в Украине:

личного состава – около 124 710 (+850) человек,

танков ‒ 3182 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6340 (+6) ед,

артиллерийских систем – 2180 (+11) ед,

РСЗО – 452 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 221 (+1) ед,

самолетов – 292 (+0) ед,

вертолетов – 283 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1941 (+33),

крылатые ракеты ‒ 796 (+47),

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5001 (+15) ед,

специальная техника – 199 (+4).

Окончательные данные уточняются.

"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - отметили в Генштабе.

26 января Россияатаковала Украину ракетами: несколько областей отчитывались о работе ПВО в регионах. В направлении Киева противовоздушная оборона сбила более 20 ракет. Однако есть попадание в некоторых областях, известно об 11 погибших.

Воздушные силы ВСУ в ходе российской массированной ракетной атаки 26 января сбили над Украиной 47 крылатых ракет. Всего враг выпустил 55 ракет воздушного и морского базирования.

26 января ВСУ поразили 9 районов скопления россиян, 4 пункта управления и отразили атаки в 11 городах и селах.

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