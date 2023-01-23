За сутки Россия потеряла на войне в Украине 720 оккупантов, 5 танков, два дрона и судно
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла на войне в Украине более 121,4 тыс. рашистов, 3150 танков, 6276 бронемашин, 1894 беспилотника и 18 судов
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля 2022 года по 23 января 2023 года Россия потеряла в Украине:
- личного состава – около 121 480 (+720) человек,
- танков – 3150 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 6276 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 2146 (+2) ед,
- РСЗО – 447 (+2) ед,
- средства ПВО – 220 (+0) ед,
- самолетов – 287 (+0) ед,
- вертолетов – 277 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1894 (+2),
- крылатые ракеты – 749 (+0),
- корабли / катера – 18 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4936 (+4) ед,
- специальная техника – 193 (+0).
Окончательные данные уточняются.
"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - отметили в Генштабе.
- Состоянием на 22 января ВСУ ликвидировали 600 оккупантов, 5 танков и БПЛА.
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