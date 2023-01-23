Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля 2022 года по 23 января 2023 года Россия потеряла в Украине:

личного состава – около 121 480 (+720) человек,

танков – 3150 (+5) ед,

боевых бронированных машин – 6276 (+8) ед,

артиллерийских систем – 2146 (+2) ед,

РСЗО – 447 (+2) ед,

средства ПВО – 220 (+0) ед,

самолетов – 287 (+0) ед,

вертолетов – 277 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1894 (+2),

крылатые ракеты – 749 (+0),

корабли / катера – 18 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4936 (+4) ед,

специальная техника – 193 (+0).

Окончательные данные уточняются.

"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - отметили в Генштабе.

Состоянием на 22 января ВСУ ликвидировали 600 оккупантов, 5 танков и БПЛА.

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