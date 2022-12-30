За сутки Россия потеряла на войне в Украине 690 оккупантов, 58 крылатых ракет, 23 дрона и 8 танков
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 105,2 тыс. рашистов и 1740 беспилотников, 3026 танков, 711 крылатых ракет
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
С 24 февраля по 30 декабря Россия потеряла в Украине:
- личного состава – около 105 250 (+690) человек,
- танков – 3026 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 6059 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 2010 (+6) ед,
- РСЗО – 423 (+0) ед,
- средства ПВО – 212 (+0) ед,
- самолетов – 283 (+0) ед,
- вертолетов – 268 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1740 (+23),
- крылатые ракеты – 711 (+58),
- корабли /катера – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4683 (+8) ед,
- специальная техника – 180 (+1).
За сутки, 29 декабря, наибольшие потери рашисты понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.
- В ночь на 29 декабря Харьков подвергся массированной атаке с вражеских дронов. Всего по областному центру было выпущено 13 "шахедов", 11 из которых успешно уничтожены нашими защитниками.
- Утром 29 декабря РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. МВД сообщило о трех погибших и шести раненых украинцах в результате российской атаки, ГСЧС - о повреждении 28 объектов, из них 10 - критической инфраструктуры. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отчитывался, что Силы обороны уничтожили 54 из 69 вражеских крылатых ракет.
- Вечером президент Владимир Зеленский поблагодарил ВСУ за отражение российской массированной атаки ракетами и дронами, отметив зенитчиков Киевщины, Одесщины и Херсонщины, а также энергетики, ликвидирующие последствия ударов РФ.
- Уже в ночь с 29 на 30 декабря российский агрессор атаковал Киев и область дронами-камикадзе. ПВО удалось сбить беспилотники.
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