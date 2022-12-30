Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

С 24 февраля по 30 декабря Россия потеряла в Украине:

личного состава – около 105 250 (+690) человек,

танков – 3026 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 6059 (+12) ед,

артиллерийских систем – 2010 (+6) ед,

РСЗО – 423 (+0) ед,

средства ПВО – 212 (+0) ед,

самолетов – 283 (+0) ед,

вертолетов – 268 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1740 (+23),

крылатые ракеты – 711 (+58),

корабли /катера – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4683 (+8) ед,

специальная техника – 180 (+1).

За сутки, 29 декабря, наибольшие потери рашисты понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.