Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. С 25 февраля 2022 года по 9 января 2023 года Россия потеряла в Украине:

личного состава – около 111 760 (+590) человек

танков – 3080 (+11) ед.

боевых бронированных машин – 6147 (+17) ед.

артиллерийских систем – 2069 (+4) ед.

РСЗО – 434 (+3) ед.

средства ПВО – 217 (+0) ед.

самолетов – 285 (+0) ед.

вертолетов – 275 (+3) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1856 (+7)

крылатые ракеты – 723 (+0)

корабли / катера – 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 4809 (+8) ед.

специальная техника – 183 (+0)

Сообщается, что окончательные данные уточняются.

"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - отметили в Генштабе.

В оккупированном Донецке 8 января горел металлопрокатный завод, на территории которого русские военные развернули пункты ремонта и обслуживания поврежденной техники.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb