За сутки Россия потеряла на войне в Украине 590 оккупантов, 11 танков и 3 вертолета
За время полномасштабной войны на нашей земле РФ потеряла более 111,7 тыс. рашистов, 6147 бронемашин, 3080 танков, 1856 беспилотников и 275 вертолетов
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.С 25 февраля 2022 года по 9 января 2023 года Россия потеряла в Украине:
- личного состава – около 111 760 (+590) человек
- танков – 3080 (+11) ед.
- боевых бронированных машин – 6147 (+17) ед.
- артиллерийских систем – 2069 (+4) ед.
- РСЗО – 434 (+3) ед.
- средства ПВО – 217 (+0) ед.
- самолетов – 285 (+0) ед.
- вертолетов – 275 (+3) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1856 (+7)
- крылатые ракеты – 723 (+0)
- корабли / катера – 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 4809 (+8) ед.
- специальная техника – 183 (+0)
Сообщается, что окончательные данные уточняются.
"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - отметили в Генштабе.
- В оккупированном Донецке 8 января горел металлопрокатный завод, на территории которого русские военные развернули пункты ремонта и обслуживания поврежденной техники.
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