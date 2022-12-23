За сутки Россия потеряла на войне в Украине 550 захватчиков, 5 дронов и два танка, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла на украинских землях 100,9 тыс. оккупантов, 3005 танков, 5986 бронемашин и 1698 беспилотников
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля по 23 декабря Россия потеряла:
- личного состава – около 100 950 (+550) человек,
- танков – 3005 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 5986 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 1984 (+6) ед,
- РСЗО – 414 (+1) ед,
- средства ПВО – 212 (+0) ед,
- самолетов – 283 (+0) ед,
- вертолетов – 267 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1698 (+5),
- крылатые ракеты – 653 (+0),
- корабли /катера – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4622 (+7) ед,
- специальная техника – 178 (+0).
22 декабря стало известно, что украинские защитники уничтожили российского наемника-майора, воевавшего в составе ПИК Вагнера.
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