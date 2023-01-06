За сутки Россия потеряла на войне в Украине 530 оккупантов, 23 танка, самолет и вертолет
За время полномасштабного вторжения в Украину РФ понесла потери среди оккупантов более 110,2 тыс., а также 6124 бронемашины, 3064 танка, 285 самолетов и 272 вертолета ликвидировали ВСУ
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля 2022 года по 6 января 2023 года Россия потеряла на войне в Украине:
- личного состава – около 110 250 (+530) человек,
- танков – 3064 (+23) ед,
- боевых бронированных машин – 6124 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 2059 (+8) ед,
- РСЗО – 431 (+5) ед,
- средства ПВО – 215 (+0) ед,
- самолетов – 285 (+1) ед,
- вертолетов – 272 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0),
- крылатые ракеты – 723 (+0),
- корабли /катера – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4797 (+38) ед,
- специальная техника – 182 (+0).
Окончательные данные уточняются.
"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - отметили в Генштабе.
- В сутки, 4 января, морские пехотинцы ликвидировали 26 российских оккупантов.
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