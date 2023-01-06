Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля 2022 года по 6 января 2023 года Россия потеряла на войне в Украине:

личного состава – около 110 250 (+530) человек,

танков – 3064 (+23) ед,

боевых бронированных машин – 6124 (+16) ед,

артиллерийских систем – 2059 (+8) ед,

РСЗО – 431 (+5) ед,

средства ПВО – 215 (+0) ед,

самолетов – 285 (+1) ед,

вертолетов – 272 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0),

крылатые ракеты – 723 (+0),

корабли /катера – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4797 (+38) ед,

специальная техника – 182 (+0).

Окончательные данные уточняются.

"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - отметили в Генштабе.

В сутки, 4 января, морские пехотинцы ликвидировали 26 российских оккупантов.

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