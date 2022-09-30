За сутки Россия потеряла на войне 500 солдат, 2 самолета и вертолет, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 59 080 личного состава, 264 самолета и 225 вертолетов
Об этом сообщает Генштаб ВСУ .
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 сентября ориентировочно составили:
- личного состава – около 59080 (+500) человек
- танков ‒ 2338 (+13) ед.
- боевых бронированных машин – 4932 (+23) ед.
- артиллерийских систем – 1391 (+6) ед.
- РСЗО – 333 (+2) ед.
- средства ПВО – 176 (+1) ед.
- самолетов – 264 (+2) ед.
- вертолетов – 225 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1003 (+8)
- крылатые ракеты ‒ 246 (+0)
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3768 (+17) ед.
- специальная техника / ‒ 131 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
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