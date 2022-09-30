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За сутки Россия потеряла на войне 500 солдат, 2 самолета и вертолет, - Генштаб ВСУ

30 сентября, 2022 пятница
09:19
война с Россией

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 59 080 личного состава, 264 самолета и 225 вертолетов

Об этом сообщает Генштаб ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава – около 59080 (+500) человек
  • танков ‒ 2338 (+13) ед.
  • боевых бронированных машин – 4932 (+23) ед.
  • артиллерийских систем – 1391 (+6) ед.
  • РСЗО – 333 (+2) ед.
  • средства ПВО – 176 (+1) ед.
  • самолетов – 264 (+2) ед.
  • вертолетов – 225 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1003 (+8)
  • крылатые ракеты ‒ 246 (+0)
  • корабли /катера ‒ 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3768 (+17) ед.
  • специальная техника / ‒ 131 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

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