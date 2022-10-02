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Главная война с Россией За сутки Россия потеряла на украинском юге 64 военных и 16 танков, - ОК "Юг"

За сутки Россия потеряла на украинском юге 64 военных и 16 танков, - ОК "Юг"

2 октября, 2022 воскресенье
06:36
война с Россией

На южном фронте обстановка сложная, но полностью контролируемая Силами обороны.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Враг пытается выискивать способы для улучшения логистического обеспечения своих войск, продолжает налаживание альтернативных переправ и ремонтные работы в районе Антоновского и Каховского мостов, - акцентирует ОК "Юг". - В то же время наносит ракетно-артиллерийские и авиационные удары по позициям наших войск и мирным населенным пунктам" .

В частности, в течение боевого дня рашисты нанесли 7 авиационных ударов по позициям украинских защитников и из реактивных систем залпового огня в очередной раз ударили по двум общинам Никопольского района. Обошлось без жертв и пострадавших.

Дважды в день был обстрелян Очаков из 120 мм миномета и реактивной системы залпового огня "Град". Били по портовой акватории и инфраструктуре. Без человеческих утрат.

В Николаеве, разбирая завалы пораженного жилого дома, обнаружили погибшую женщину.

Украинская авиация нанесла по врагу 9 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали около 550 огневых задач, в том числе по враждебным логистическим центрам и районам сосредоточения живой силы и техники.

В итоге потери врага за 1 октября составляют: 64 боевика, 16 танков и 11 единиц другой автобронетехники, 2️ самоходные гаубицы "Мста-С", 2️ противотанковые ракетные комплексы, склад с боеприпасами. Один БТР затрофеен.

Корабельная группировка вражеского флота, хоть и уменьшилась до 8 единиц и держится в ракетно безопасном для себя районе, однако содержит 24 "Калибра". Так что не потеряла актуальности угроза ракетного удара.

Как отмечают в командовании, не исключены также атаки с применением дронов-камикадзе, а море может продолжать выброс сорванных якорных мин на побережье.

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