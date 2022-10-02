Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Враг пытается выискивать способы для улучшения логистического обеспечения своих войск, продолжает налаживание альтернативных переправ и ремонтные работы в районе Антоновского и Каховского мостов, - акцентирует ОК "Юг". - В то же время наносит ракетно-артиллерийские и авиационные удары по позициям наших войск и мирным населенным пунктам" .

В частности, в течение боевого дня рашисты нанесли 7 авиационных ударов по позициям украинских защитников и из реактивных систем залпового огня в очередной раз ударили по двум общинам Никопольского района. Обошлось без жертв и пострадавших.

Дважды в день был обстрелян Очаков из 120 мм миномета и реактивной системы залпового огня "Град". Били по портовой акватории и инфраструктуре. Без человеческих утрат.

В Николаеве, разбирая завалы пораженного жилого дома, обнаружили погибшую женщину.

Украинская авиация нанесла по врагу 9 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали около 550 огневых задач, в том числе по враждебным логистическим центрам и районам сосредоточения живой силы и техники.

В итоге потери врага за 1 октября составляют: 64 боевика, 16 танков и 11 единиц другой автобронетехники, 2️ самоходные гаубицы "Мста-С", 2️ противотанковые ракетные комплексы, склад с боеприпасами. Один БТР затрофеен.

Корабельная группировка вражеского флота, хоть и уменьшилась до 8 единиц и держится в ракетно безопасном для себя районе, однако содержит 24 "Калибра". Так что не потеряла актуальности угроза ракетного удара.

Как отмечают в командовании, не исключены также атаки с применением дронов-камикадзе, а море может продолжать выброс сорванных якорных мин на побережье.

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