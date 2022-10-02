За сутки Россия потеряла на украинском юге 64 военных и 16 танков, - ОК "Юг"
На южном фронте обстановка сложная, но полностью контролируемая Силами обороны.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Враг пытается выискивать способы для улучшения логистического обеспечения своих войск, продолжает налаживание альтернативных переправ и ремонтные работы в районе Антоновского и Каховского мостов, - акцентирует ОК "Юг". - В то же время наносит ракетно-артиллерийские и авиационные удары по позициям наших войск и мирным населенным пунктам" .
В частности, в течение боевого дня рашисты нанесли 7 авиационных ударов по позициям украинских защитников и из реактивных систем залпового огня в очередной раз ударили по двум общинам Никопольского района. Обошлось без жертв и пострадавших.
Дважды в день был обстрелян Очаков из 120 мм миномета и реактивной системы залпового огня "Град". Били по портовой акватории и инфраструктуре. Без человеческих утрат.
В Николаеве, разбирая завалы пораженного жилого дома, обнаружили погибшую женщину.
Украинская авиация нанесла по врагу 9 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали около 550 огневых задач, в том числе по враждебным логистическим центрам и районам сосредоточения живой силы и техники.
В итоге потери врага за 1 октября составляют: 64 боевика, 16 танков и 11 единиц другой автобронетехники, 2️ самоходные гаубицы "Мста-С", 2️ противотанковые ракетные комплексы, склад с боеприпасами. Один БТР затрофеен.
Корабельная группировка вражеского флота, хоть и уменьшилась до 8 единиц и держится в ракетно безопасном для себя районе, однако содержит 24 "Калибра". Так что не потеряла актуальности угроза ракетного удара.
Как отмечают в командовании, не исключены также атаки с применением дронов-камикадзе, а море может продолжать выброс сорванных якорных мин на побережье.
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