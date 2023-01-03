За сутки Россия потеряла 750 военных, 3 беспилотника и вертолет
С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 108 тыс. военных, 1839 беспилотников и 270 вертолетов
Об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.
С 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года Россия потеряла:
- личного состава – около 108 190 (+750) человек,
- танков ‒ 3036 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6100 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 2033 (+6) ед,
- РСЗО – 424 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 214 (+1) ед,
- самолетов – 283 (+0) ед,
- вертолетов – 270 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1839 (+3),
- крылатые ракеты ‒ 723 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4735 (+10) ед,
- специальная техника – 181 (+0).
Данные по поводу наибольших потерь врага на разных направлениях уточняют.
- В ночь на 3 января российские оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из "ураганов" и тяжелой артиллерии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40
Покупка 40Продажа 40.81
-
EUR
Покупка 41.64Продажа 42.73
- Актуальное
- Важное