За сутки Россия потеряла 750 военных, 3 беспилотника и вертолет

Об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года Россия потеряла:

личного состава – около 108 190 (+750) человек,

танков ‒ 3036 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6100 (+7) ед,

артиллерийских систем – 2033 (+6) ед,

РСЗО – 424 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 214 (+1) ед,

самолетов – 283 (+0) ед,

вертолетов – 270 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1839 (+3),

крылатые ракеты ‒ 723 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4735 (+10) ед,

специальная техника – 181 (+0).

Данные по поводу наибольших потерь врага на разных направлениях уточняют.

В ночь на 3 января российские оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из "ураганов" и тяжелой артиллерии.