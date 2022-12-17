За сутки Россия потеряла 420 военных, 61 крылатую ракету и 5 танков, - Генштаб ВСУ
За время полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 97 тыс. захватчиков, 653 крылатых ракет и 2985 танков
Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке .
С 24 февраля по 17 декабря Россия потеряла в Украине:
- личного состава – около 97690 (+420) человек,
- танков ‒ 2985 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5958 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 1947 (+1) ед,
- РСЗО – 410 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
- самолетов – 281 (+0) ед,
- вертолетов – 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+0),
- крылатые ракеты 653 (+61) ед,
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4577 (+14) ед,
- специальная техника ‒ 174 (+2) ед.
Данные по направлениям, где враг понес наибольшие потери, уточняют.
- 16 декабря Россия выпустила по Украине 76 ракет, 60 из них сбиты . В ряде регионов сообщили о работе ПВО.
- Российские ракеты попали в жилой дом в Кривом Роге, в результате чего четыре человека погибли.
- В Запорожье зафиксировали попадание 15 ракет врага, также попадание ракет зафиксировано в других городах. Подробнее о последствиях массированной атаки – здесь .
- В результате массированных обстрелов повреждены энергообъекты и на Востоке, и на Юге Украины.
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