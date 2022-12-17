За сутки Россия потеряла 420 военных, 61 крылатую ракету и 5 танков, - Генштаб ВСУ

Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке .

С 24 февраля по 17 декабря Россия потеряла в Украине:

личного состава – около 97690 (+420) человек,

танков ‒ 2985 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5958 (+6) ед,

артиллерийских систем – 1947 (+1) ед,

РСЗО – 410 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,

самолетов – 281 (+0) ед,

вертолетов – 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+0),

крылатые ракеты 653 (+61) ед,

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4577 (+14) ед,

специальная техника ‒ 174 (+2) ед.

Данные по направлениям, где враг понес наибольшие потери, уточняют.

16 декабря Россия выпустила по Украине 76 ракет, 60 из них сбиты . В ряде регионов сообщили о работе ПВО.

Российские ракеты попали в жилой дом в Кривом Роге, в результате чего четыре человека погибли.

В Запорожье зафиксировали попадание 15 ракет врага, также попадание ракет зафиксировано в других городах. Подробнее о последствиях массированной атаки – здесь .

В результате массированных обстрелов повреждены энергообъекты и на Востоке, и на Юге Украины.