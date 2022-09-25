За сутки Россия потеряла 400 военных и 10 БПЛА, – Генштаб
За период с 24 февраля по 25 сентября враг потерял 56700 солдат, 2275 танков и почти 1000 БПЛА
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Ориентировочные потери врага с 24 февраля по 24 сентября в Украине составляют:
- личного состава – около 56 700 (+400)
- танков ‒ 2275 (+13) ед.
- боевых бронированных машин – 4832 (+25) ед.
- артиллерийских систем – 1368 (+7) ед.
- РСЗО – 328 (+1) ед.
- средств ПВО ‒ 171 (+1) ед.
- самолетов – 259 (+4) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 966 (+10)
- крылатых ракет ‒ 241 (+1)
- автомобильной техники и автоцистерн – 3701 (+20) ед.
- специальной техники – 130 (+4) ед.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
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