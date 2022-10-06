Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке . Ориентировочные потери врага по состоянию на 6 октября составляют:

личного состава – 61 300 (+330) оккупантов

танков – 2449 (+14) ед.

боевых бронированных машин – 5064 (+26) ед.

артиллерийских систем – 1424 (+10) ед.

реактивных систем залпового огня – 344 (+3) ед.

средств ПВО – 177 (+0) ед.

самолетов – 266 (+0) ед.

вертолетов - 232 (+4) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1047 (+15) ед.

крылатых ракет – 246 (+0) ед.

кораблей/катеров - 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3854 (+13) ед.

специальной техники – 134 (+2) ед.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.

Воздушные силы ВСУ отмечают, что среди 15 сбитых беспилотников было девять дронов-камикадзе "Shahed-136" иранского производства, уничтоживших силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг".

Именно "Shahed-136" в ночь на 6 октября россияне атаковали Украину.