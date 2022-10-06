За сутки Россия потеряла 330 военных, 26 боевых бронемашин и 15 беспилотников на войне против Украины, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 6 октября российская армия потеряла 61330 военных, 5064 боевых бронемашин и 1047 беспилотников
Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке .Ориентировочные потери врага по состоянию на 6 октября составляют:
- личного состава – 61 300 (+330) оккупантов
- танков – 2449 (+14) ед.
- боевых бронированных машин – 5064 (+26) ед.
- артиллерийских систем – 1424 (+10) ед.
- реактивных систем залпового огня – 344 (+3) ед.
- средств ПВО – 177 (+0) ед.
- самолетов – 266 (+0) ед.
- вертолетов - 232 (+4) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1047 (+15) ед.
- крылатых ракет – 246 (+0) ед.
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3854 (+13) ед.
- специальной техники – 134 (+2) ед.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.
Воздушные силы ВСУ отмечают, что среди 15 сбитых беспилотников было девять дронов-камикадзе "Shahed-136" иранского производства, уничтоживших силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг".
Именно "Shahed-136" в ночь на 6 октября россияне атаковали Украину.
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