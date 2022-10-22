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За сутки Россия потеряла 320 своих военных, 16 беспилотников и самолет

22 октября, 2022 суббота
09:39
война с Россией

С начала полномасштабной войны Россия потеряла на войне с Украиной 67070 личного состава, 1341 беспилотник и 270 самолетов

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на фейсбуке.

Ориентировочные потери россиян за время полномасштабной войны против Украины составляют:

  • личного состава – около 67 070 (+320) кафиров
  • танков – 2579 (+6) ед.
  • боевых бронированных машин – 5266 (+8) ед.
  • артиллерийских систем – 1653 (+5) ед.
  • реактивных систем залпового огня – 373 (+1) ед.
  • средств ПВО – 189 (+0) ед.
  • самолетов – 270 (+1) ед.
  • вертолетов - 243 (+0) ед.
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 1341 (+16) ед.
  • крылатых ракет – 329 (+0) ед.
  • кораблей/катеров - 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4021 (+15) ед.
  • специальной техники – 148 (+1) ед.

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