Об этом сообщает Генштаб ВСУ на фейсбуке.

Ориентировочные потери россиян за время полномасштабной войны против Украины составляют:

личного состава – около 67 070 (+320) кафиров

танков – 2579 (+6) ед.

боевых бронированных машин – 5266 (+8) ед.

артиллерийских систем – 1653 (+5) ед.

реактивных систем залпового огня – 373 (+1) ед.

средств ПВО – 189 (+0) ед.

самолетов – 270 (+1) ед.

вертолетов - 243 (+0) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1341 (+16) ед.

крылатых ракет – 329 (+0) ед.

кораблей/катеров - 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4021 (+15) ед.

специальной техники – 148 (+1) ед.