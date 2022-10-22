За сутки Россия потеряла 320 своих военных, 16 беспилотников и самолет
С начала полномасштабной войны Россия потеряла на войне с Украиной 67070 личного состава, 1341 беспилотник и 270 самолетов
Об этом сообщает Генштаб ВСУ на фейсбуке.
Ориентировочные потери россиян за время полномасштабной войны против Украины составляют:
- личного состава – около 67 070 (+320) кафиров
- танков – 2579 (+6) ед.
- боевых бронированных машин – 5266 (+8) ед.
- артиллерийских систем – 1653 (+5) ед.
- реактивных систем залпового огня – 373 (+1) ед.
- средств ПВО – 189 (+0) ед.
- самолетов – 270 (+1) ед.
- вертолетов - 243 (+0) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1341 (+16) ед.
- крылатых ракет – 329 (+0) ед.
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4021 (+15) ед.
- специальной техники – 148 (+1) ед.
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