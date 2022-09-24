За сутки Россия потеряла 240 военных, 11 боевых бронемашин, 8 танков и самолет
С 24 февраля по 24 сентября Россия потеряла на войне в Украине 56 300 военных, 2262 танка, 4807 боевых бронемашин и 255 самолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
Ориентировочные потери врага с 24 февраля по 24 сентября в Украине составляют:
- личного состава – около 56 300 (+240)
- танков ‒ 2262 (+8) ед.
- боевых бронированных машин – 4807 (+11) ед.
- артиллерийских систем – 1361 (+6) ед.
- РСЗО – 327 (+1) ед.
- средств ПВО ‒ 170 (+0) ед.
- самолетов – 255 (+1) ед.
- вертолетов – 220 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 956 (+6)
- крылатых ракет ‒ 240 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3681 (+22) ед.
- специальной техники – 126 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
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