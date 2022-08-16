За сутки Россия потеряла 150 военных, 4 танка и 1 вертолет, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты потеряли около 43 900 военных, 1880 танков, 4152 бронированные машины и 196 вертолетов
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.Ориентировочные потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину составили:
- личного состава – около 43 900 (+150) человек,
- танков ‒ 1880 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4152 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 989 (+4) ед,
- РСЗО - 263 (+2) ед,
- средства ПВО - 136 (+0) ед,
- самолетов – 233 (+0) ед,
- вертолетов – 196 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 790 (+3),
- крылатые ракеты - 1190 (+3),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3049 (+5) ед,
- специальная техника – 92 (+0).
Также отмечается, что наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
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