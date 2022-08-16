Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Фейсбуке. Ориентировочные потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину составили:

личного состава – около 43 900 (+150) человек,

танков ‒ 1880 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4152 (+11) ед,

артиллерийских систем – 989 (+4) ед,

РСЗО - 263 (+2) ед,

средства ПВО - 136 (+0) ед,

самолетов – 233 (+0) ед,

вертолетов – 196 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 790 (+3),

крылатые ракеты - 1190 (+3),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3049 (+5) ед,

специальная техника – 92 (+0).

Также отмечается, что наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

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