Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 октября ориентировочно составили:

личного состава – около 60800 (+370) человек ликвидировано

танков ‒ 2424 (+44) ед.

боевых бронированных машин – 5018 (+27) ед.

артиллерийских систем – 1407 (+2)ед.

РСЗО – 340 (+2) ед.

средств ПВО ‒ 177 (+1) ед.

самолетов – 266 (+1) ед.

вертолетов – 228 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1028 (+2)

крылатых ракет ‒ 246 (+0) ед.

кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3823 (+12) ед.

специальной техники – 131 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

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