За сутки Россия потеряет в Украине 370 солдат, 44 танка, 2 РСЗО и самолет, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 60 800 солдат, 2424 танка и 340 РСЗО
Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 октября ориентировочно составили:
- личного состава – около 60800 (+370) человек ликвидировано
- танков ‒ 2424 (+44) ед.
- боевых бронированных машин – 5018 (+27) ед.
- артиллерийских систем – 1407 (+2)ед.
- РСЗО – 340 (+2) ед.
- средств ПВО ‒ 177 (+1) ед.
- самолетов – 266 (+1) ед.
- вертолетов – 228 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1028 (+2)
- крылатых ракет ‒ 246 (+0) ед.
- кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3823 (+12) ед.
- специальной техники – 131 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
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