Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина : за сутки российские оккупанты обстреляли из минометов село Гремяч Новгород-Сиверского района. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина : вчера в течение дня россияне совершили 5 минометных обстрелов Белопольской, Краснопольской, Новослободской и Зноб-Новгородской громад. Обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Днепропетровщина: ночью агрессор два раза направлял тяжелую артиллерию на Никопольщину – почти десяток снарядов прилетели по районному центру и Красногригорьевской громаде. Обошлось без жертв и пострадавших. Последствия обстрелов уточняются.



Кроме того, вчера днем враг трижды обстрелял Никополь. Из тяжелой артиллерии в город прилетели полтора десятка снарядов. В результате атаки повреждены 15 частных домов, 5 хозяйственных сооружений, 2 газопровода и 3 ЛЭП.

Запорожская область : российские войска за сутки совершили 114 обстрелов по 19 мирным городам и селам области. 100 артиллерийских обстрелов совершено по Гуляйполю, Орехову, Зализничному, Каменскому, Степному, Пятихаткам и другим селам на линии фронта. Также 9 обстрелов из РСЗО нанес враг по Новодаровке, Червоному, Левадному, Лобковому. Орехов и Малая Токмачка пострадали от трех авиационных ударов, Ольговское дважды атаковали БПЛА.



В результате удара управляемой авиабомбой по городу Орехов пострадали 10 человек, в том числе и правоохранители во время несения службы в прифронтовом городе. К сожалению, на месте погиб 31-летний полицейский. Ранения получили члены одной семьи – мужчины 20 и 70 лет и женщины 39 и 66 лет.

Харьковщина : на Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Гурьева Казачка Богодуховского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды Богодуховского района, Стрелечья, Глубокое Харьковского района, Охримовка, Бударки Чугуевского района.



На Купянском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки. Нанес авиационные удары в районе Кисловки и Первомайского. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись такие населенные пункты: Купянск, Масютовка, Кисловка и Берестово.

Луганщина : россияне стреляли по селам вдоль линии фронта – Невскому и Белогоровке. Всего за сутки противник совершил 141 обстрел региона.

Донетчина : россияне совершили 9 обстрелов населенных пунктов Авдеевка, Торецк, сел Богоявленка, Щурово, Благодатное.

За сутки в области ранен один человек.

Николаевщина : вчера враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина : сегодня утром в результате вражеского обстрела села Велетенское тяжелые травмы получил 28-летний мужчина. Его госпитализировали в реанимационное отделение.

Всего за сутки по области противник совершил 61 обстрел, из них 3 – по Херсону. Рашисты попали в районы 23 населенных пунктов области, территории и помещения заводов в Херсоне, башни мобильной связи в Бериславе. Всего за сутки из-за российской агрессии три человека получили ранения .