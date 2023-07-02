Информацию о последствиях обстрелов на 09:00 обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за минувшие сутки россияне трижды обстреляли из минометов Новгород-Северский район области. В результате попадания боеприпаса в селе Семеновской общины загорелся пожар в доме, горели хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

Сумщина: за прошедшие сутки враг 25 раз обстрелял Краснопольскую, Миропольскую, Белопольскую, Великописаревскую, Юнаковскую, Хотинскую, Эсманскую, Глуховскую, Шалыгинскую общины, было зафиксировано 140 взрывов.

В Эсманском обществе в результате одного из обстрелов повреждена линия электропередач, а Миропольской - частное домохозяйство и трактор.

Запорожская область: вчера противник совершил 58 обстрелов по территории 18 населенных пунктов региона. Он атаковал пригород областного центра, 4 ракетных удара пришлись по Камышувахе, дважды бил из реактивных систем залпового огня по Левадному, 52 артиллерийских удара нанес по Орехову, Гуляйполю, Железнодорожному, Степногорску и окрестным прифронтовым селам. В результате обстрелов повреждены 18 гражданских объектов: дома, хозяйственные сооружения, образовательное учреждение и автомобили.

Также в результате вражеской атаки пострадал 27-летний житель Степногорска. В Преображенке получили ранения 39-летний и 62-летний мужчины. Всем раненым была оказана медицинская помощь.

Днепропетровщина: за прошедшие сутки россияне выпустили по Никопольщине 10 снарядов. В результате обстрелов повреждена столовая, админздание и церковь, побиты восемь частных домов, два хозяйственных сооружения и авто. Пострадавших нет.

Харьковщина: вчера враг нанес авиаудар в районах Ветеринарного Харьковского района, Кисловки и Котляровки; из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты Уды Богодуховского района, Пильная Харьковского района, Волчанск и Бударки Чугуевского района, Чугуновка, Отрадное и Каменка Купянского района, Тополя, Новомлынск, Фиголовка, Масютовка и Кисловка.

Также вчера россияне обстреляли кассетными боеприпасами город Балаклея Изюмского района. В результате 67-летняя и 73-летняя женщины получили ранения. Первую госпитализировали, вторая лечится амбулаторно.

В результате обстрела города также повреждены четыре жилых дома, хозяйственная постройка, линия электропередачи, железнодорожный путь.

Кроме того, в поселке Богодарово Изюмского района на мини взорвался трактор во время проведения полевых работ. Пострадавших нет.

Луганщина: за прошедшие сутки противник совершил 98 обстрелов региона, выпустил по области 436 снарядов. В частности, под вражеский удар попал населенный пункт Невское и территории вокруг него, а также Диброва и Биогоровка, по которой нанесли авиаудара.

Донетчина: за минувшие сутки россияне обстреляли населенные пункты Авдеевка, Торецк, Ямполь, Богоявленко, Ласточкино, Рай-Александровка. В результате обстрелов повреждены 10 жилых домов, 2 школы, админздание сельсовета, центр соцреабилитации, амбулатория, 2 ЛЭП, газопровод. Из-за вражеских обстрелов три человека получили ранения, один погиб.

Николаевщина: вчера силы ПВО уничтожили в регионе два вражеских беспилотника-разведчика. Ночью над областью сбили два вражеских беспилотника "Shahed-136/131".

Херсонщина: за прошедшие сутки враг выпустил по 31 населенному пункту области 475 снарядов, было зафиксировано 86 обстрелов. Из них по городу Херсон – 5 обстрелов (27 снарядов).

В результате попадания в дом в Херсоне ранения получила 9-летняя девочка и 15-летний парень. Им оказывают помощь. Также в результате обстрела областного центра тяжелые травмы получила 72-летняя женщина, ее госпитализировали.

В результате обстрела поселка Милового ранена 11-летняя девочка, а из-за вражеского удара по поселку Михайловка Новоалександровской общины ранен 70-летний мужчина.