Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией За сутки Россия обстреляла 9 областей Украины: есть погибший, 13 раненых. Ситуация в регионах

За сутки Россия обстреляла 9 областей Украины: есть погибший, 13 раненых. Ситуация в регионах

2 июля, 2023 воскресенье
11:02
Война с Россией

За минувшие сутки 1 июля российские войска нанесли удары по девяти областям Украины, в результате чего 13 человек получили ранения, 1 человек погиб

Информацию о последствиях обстрелов на 09:00 обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за минувшие сутки россияне трижды обстреляли из минометов Новгород-Северский район области. В результате попадания боеприпаса в селе Семеновской общины загорелся пожар в доме, горели хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

Сумщина: за прошедшие сутки враг 25 раз обстрелял Краснопольскую, Миропольскую, Белопольскую, Великописаревскую, Юнаковскую, Хотинскую, Эсманскую, Глуховскую, Шалыгинскую общины, было зафиксировано 140 взрывов.

В Эсманском обществе в результате одного из обстрелов повреждена линия электропередач, а Миропольской - частное домохозяйство и трактор.

Запорожская область: вчера противник совершил 58 обстрелов по территории 18 населенных пунктов региона. Он атаковал пригород областного центра, 4 ракетных удара пришлись по Камышувахе, дважды бил из реактивных систем залпового огня по Левадному, 52 артиллерийских удара нанес по Орехову, Гуляйполю, Железнодорожному, Степногорску и окрестным прифронтовым селам. В результате обстрелов повреждены 18 гражданских объектов: дома, хозяйственные сооружения, образовательное учреждение и автомобили.

Также в результате вражеской атаки пострадал 27-летний житель Степногорска. В Преображенке получили ранения 39-летний и 62-летний мужчины. Всем раненым была оказана медицинская помощь.

Днепропетровщина: за прошедшие сутки россияне выпустили по Никопольщине 10 снарядов. В результате обстрелов повреждена столовая, админздание и церковь, побиты восемь частных домов, два хозяйственных сооружения и авто. Пострадавших нет.

Харьковщина: вчера враг нанес авиаудар в районах Ветеринарного Харьковского района, Кисловки и Котляровки; из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты Уды Богодуховского района, Пильная Харьковского района, Волчанск и Бударки Чугуевского района, Чугуновка, Отрадное и Каменка Купянского района, Тополя, Новомлынск, Фиголовка, Масютовка и Кисловка.

Также вчера россияне обстреляли кассетными боеприпасами город Балаклея Изюмского района. В результате 67-летняя и 73-летняя женщины получили ранения. Первую госпитализировали, вторая лечится амбулаторно.

В результате обстрела города также повреждены четыре жилых дома, хозяйственная постройка, линия электропередачи, железнодорожный путь.

Кроме того, в поселке Богодарово Изюмского района на мини взорвался трактор во время проведения полевых работ. Пострадавших нет.

Луганщина: за прошедшие сутки противник совершил 98 обстрелов региона, выпустил по области 436 снарядов. В частности, под вражеский удар попал населенный пункт Невское и территории вокруг него, а также Диброва и Биогоровка, по которой нанесли авиаудара.

Донетчина: за минувшие сутки россияне обстреляли населенные пункты Авдеевка, Торецк, Ямполь, Богоявленко, Ласточкино, Рай-Александровка. В результате обстрелов повреждены 10 жилых домов, 2 школы, админздание сельсовета, центр соцреабилитации, амбулатория, 2 ЛЭП, газопровод. Из-за вражеских обстрелов три человека получили ранения, один погиб.

Николаевщина: вчера силы ПВО уничтожили в регионе два вражеских беспилотника-разведчика. Ночью над областью сбили два вражеских беспилотника "Shahed-136/131".

Херсонщина: за прошедшие сутки враг выпустил по 31 населенному пункту области 475 снарядов, было зафиксировано 86 обстрелов. Из них по городу Херсон – 5 обстрелов (27 снарядов).

В результате попадания в дом в Херсоне ранения получила 9-летняя девочка и 15-летний парень. Им оказывают помощь. Также в результате обстрела областного центра тяжелые травмы получила 72-летняя женщина, ее госпитализировали.

В результате обстрела поселка Милового ранена 11-летняя девочка, а из-за вражеского удара по поселку Михайловка Новоалександровской общины ранен 70-летний мужчина.

  • В ночь с 1 на 2 июля российские террористы атаковали беспилотниками территорию Украины. В результате падения обломков в Киевской области повреждены три дома и ранения получил один человек. Также в Николаевской и Запорожской области сработало ПВО.
Украина
Луганщина
Сумщина
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
Читайте также:
Володимир Путін
1 июля, 2023 суббота
Путин понимает, что проиграл войну, - Пионтковский
Путін
1 июля, 2023 суббота
Во время мятежа Пригожина Путин отдыхал на яхте своего друга Ковальчука, - NYT
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
1 июля, 2023 суббота
В ISW оценили риски подрыва оккупантами ЗАЭС: есть три сценария возможного исхода событий
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.74
    Покупка 36.74
    Продажа 37.46
  • EUR
    Покупка 40.28
    Продажа 41.2
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
2 июля
10:42
В Северодонецке россияне заставляют жителей рыть окопы, а ФСБ проверяет предателей по родным из Украины, - ОВА
10:25
Под Киевом обнаружили 8 британских самолетов "Ураган" времен Второй мировой войны
10:08
Россия отменила главную авиавыставку МАКС-2023: в британской разведке назвали причину
10:03
OPINION
Украина - НАТО: "Нет" никто не говорит - поэтому остается вопрос "Как?"
09:54
OPINION
Николай Княжицкий
В регионах, наибольше пострадавших от русификации, особенно на востоке и юге, украинский дубляж фильмов стал главным инструментом изучения украинского языка
09:45
Ночью силы ПВО уничтожили восемь "шахедов" и три ракеты "калибр"
09:03
Обновлено
Атака дронами: в Киевской области есть пострадавший и поврежденные дома, в Николаевской и Запорожской работала ПВО
09:00
Анонс
Франция – Украина: где и когда смотреть матч нашей молодежки в четвертьфинале Евро-2023
09:00
Эксклюзив
Путин уже не может отдавать приказы относительно ядерного оружия и других экологических катастроф, - Пионтковский
08:50
Энергетическая компания Shell продолжает торговать российским газом, несмотря на обещание выйти из рынка РФ
08:12
Обновлено
В Украине была объявлена масштабная тревога. Сообщают о ракетной опасности
08:05
В Черном море корабельная группировка врага увеличилась до трех, общий залп – до 16 "калибров"
08:05
Эксклюзив
Сохранение Путина у власти, даже в ритуальном виде, кажется неприемлемым, - Фейгин
08:03
OPINION
Почему Запад считает распад России "худшим сценарием"
08:00
Анонс
Молодежный Евро-2023: расписание четвертьфинальных матчей 2 июля
07:29
дождь
В Китае в результате аномальных дождей пострадали более 50 тысяч человек, 7 тысяч - эвакуировали
07:11
За сутки ВСУ поразили пункт управления, 2 РСЗО и нанесли 10 авиаударов по районам сосредоточения личного состава врага, - Генштаб
07:00
Молодежный Евро-2023: результаты четвертьфинальных матчей 1 июля
06:49
На оккупированных территориях Запорожской области россияне готовятся к новой волне принудительной мобилизации местных, - ЦНС
06:27
ISW: в ответ на контрнаступление ВСУ россияне стягивают в Бахмут дополнительные подразделения по другим направлениям
02:26
Обновлено
Европейские игры-2022: Как выглядит медальный зачет
01:53
Украинские морпехи уничтожили 2 российских БПЛА и 18 окупантов
00:41
Испания победила Швейцарию и стала вторым полуфиналистом молодежного Евро-2023
2023, суббота
1 июля
23:29
Легендарный испанский футболист Сеск Фабрегас завершил карьеру
22:44
Российских военных наказывают за подписки на телеграмм-каналы вагнеровцев, - движение АТЕШ
22:07
Израиль по пенальти победил Грузию и вышел в полуфинал молодежного ЧЕ по футболу
21:57
Оккупанты вывели в Черное море два подводных ракетоносца
21:50
Франция – Украина: Мудрык близок к тому, чтобы сыграть за молодежку на Евро-2023
21:25
Twitter ограничит количество публикаций в день, которые может видеть пользователь
21:19
Хижняк стал чемпионом Европейских игр по боксу
21:17
Япония передала Украине 430 генераторов для ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС
21:06
Эксклюзив
Пригожин почувствовал себя хозяином России и попытается повторить мятеж, – политический эксперт Эйдман
21:05
Зеленский собрал Ставку на Ривненской АЭС: о чем говорили
20:51
Среди компаний, на которые Украина наложила новые санкции, есть предприятия из Грузии, Беларуси и Казахстана.
20:25
F-16
Графика обучения украинских пилотов на F-16 до сих пор нет, - Зеленский
20:16
Король Нидерландов извинился за историческую причастность страны к рабству
20:07
OPINION
Под недремлющим оком совка
20:04
В настоящее время перемещение ЧВК Вагнера в Беларусь не зафиксировано, - Наев
20:01
Эксклюзив
На фоне поражения в Украине соблазн изменить власть России теперь только будет расти, - Фейгин
19:59
В результате ДТП на западе Кении погибли не меньше 48 человек
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV