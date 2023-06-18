Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за сутки российская армия нанесла 6 минометных и артиллерийских обстрелов по Новгород-Сиверскому и Корюковскому районам. В селе Сновской громады из-за обстрела из артиллерии горели 4 частных дома, обошлось без жертв.

Сумщина: ночью и утром враг совершил 12 обстрелов приграничья. Обстрелы претерпели Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманская, Середино-Будская, Великописаревская громады.

В результате минометных обстрелов по окраине г. Середина-Буда сегодня утром поврежден частный дом.

Также известно, что вчера в течение дня россияне совершили 21 обстрел громад приграничья. Зафиксировано 119 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Шалыгинская, Дружбовская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Великописаревская громады.

Белопольская громада: в результате артобстрела повреждена телебашня.

Миропольская громада: повреждено частное домовладение, 2 магазина, ЛЭП, помещение поселкового совета, пасека.

Краснопольская громада: поврежден элеватор и оборудование.

Шалыгинская громада: повреждено административное здание.

Запорожская область: оккупанты нанесли удар по 20 городам и селам Запорожской области, совершили 96 обстрелов из разных видов вооружения: 4 атаки БПЛА по Гуляйпольскому, Чаривному, 8 обстрелов РСЗО по Степному, Новоивановке, Новодаровке, 84 удара из артиллерии по Гуляйполю, Зализничному, Орехову, Каменскому и окрестным селам.

Поступило 5 сообщений о повреждении домов, автомобилей местных жителей. При обстреле Орехова ранен 56-летний мужчина.

Днепропетровщина: ночью агрессор направил на Днепропетровщину два беспилотника-«шахеда». Воздушное командование «Восток» их уничтожило.

Вчера дважды за день российская армия атаковала область. Сначала враг ударил по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Потом — по Мировской громаде Никопольского района. Бил из тяжелой артиллерии.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Харьковщина: враг обстрелял г. Купянск, в результате чего был поврежден частный дом, пострадавших нет.

В с. Новоосиново Купянского района в результате обстрела поврежден жилой дом.

В с. Колесниковка Купянского района в результате вражеских обстрелов повреждены дом и придомовые сооружения.

В с. Гурьев Казачок Богодуховского района в результате прямого попадания из ПТРК в гражданский автомобиль погибли 2 человека - 42-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые были волонтерами.

Луганщина: под вражескими минометными и артиллерийскими обстрелами в течение суток оказались Стельмаховка, Невское, Белогоровка и Новоселовское.

Донетчина: за прошедшие сутки оккупанты осуществили обстрелы населенных пунктов, среди которых: Торецк, Константиновка, с. Рай-Александровка, Красногоровка, с. Новоукраинка, с. Нетайлово, Авдеевка, с. Богоявленка, с. Максимовка.

В результате были повреждены 14 жилых домов, 2 магазина, школа, 2 ЛЭП, гражданский автомобиль, гараж, газопровод. Всего в Донецкой области за сутки 2 погибших, 3 раненых.

Николаевщина: после полуночи силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования «Юг» уничтожен вражеский БПЛА.

Вчера днем зафиксированы артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады и открытой территории г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 68 обстрелов, из них по Херсону - 4 обстрела.

Рашисты попали в районы 25 населенных пунктов области. Всего за сутки в результате российской агрессии один человек погиб, 4 получили ранения (из них один ребенок).

Также известно, что российская авиация в очередной раз атаковала Казацкое. По мирному населенному пункту враг выпустил две управляемые авиабомбы. В результате погиб 68-летний мужчина, ранения получили три человека.

В селе Борозенское во время выполнения полевых работ на российской мине взорвался мирный житель. Из-за детонации взрывчатки 36-летний мужчина получил ожоги 20% тела – лица, рук и ног.

Также в этот же день вблизи Борозенского на российскую взрывчатку напоролся еще один мирный житель. Во время выполнения полевых работ тракторист наехал на мину, оставленную российской армией. Чудом он не пострадал, поврежден только трактор.