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За сутки Россия обстреляла 9 областей Украины: 4 погибших, 21 человек ранен. Ситуация в регионах

30 июля, 2023 воскресенье
11:18
Война с Россией

За сутки 29 июля российская армия нанесла удары по девяти областям Украины, в результате чего четыре человека погибли, 21 человек получил ранения

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в 09.00 в областных военных администрациях.

Черниговщина: за минувшие сутки зафиксировано 16 обстрелов девяти населенных пунктов региона. Враг бил из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня. В результате обстрелов в населенном пункте Орликовка горели четыре здания и хозяйственные постройки.

Сумщина: за прошедшие сутки российские террористы обстреляли учебное заведение в Сумах. В результате удара один человек погиб, еще не менее 17 получили ранения. Также были обстреляны 16 населенных пунктов в девяти общинах. Были из артиллерии, ракет, реактивных систем залпового огня, минометов, гранатометов. В результате обстрелов повреждены три частных жилых дома, два хозяйственных сооружения, линия электропередачи.

Также ночью и утром 30 июля было зафиксировано 14 вражеских обстрелов. Были нанесены удары по 12 населенным пунктам пяти общин. Пострадавших и разрушений в результате обстрелов нет.

Днепропетровщина: ночью враг нанес четыре удара по Никопольщине, попал по Никополю и двум общинам. Также на Криворожский район россияне направили два "шахеда", сбитых украинскими защитниками. Обломки вражеских дронов упали на территорию частной агрофирмы, в результате чего загорелся пожар и повреждено складское помещение. Пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Запорожская область: за прошедшие сутки россияне нанесли 77 ударов по 20 населенным пунктам региона. Избивали из артиллерии, применяли беспилотники, авиацию. Поступило 31 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Также в результате обстрелов погибли 32-летняя женщина и 45-летний мужчина, 36-летняя и 55-летняя женщины получили ранения.

Харьковщина: за прошедшие сутки враг бил из минометов и артиллерии по 12 населенным пунктам региона, пострадавших и разрушений нет.

Луганщина: вчера россияне совершили 105 обстрелов региона. Под удар попали Невское и Белогоровка. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Также враг пытался атаковать близ Новоегоровка, что на Сватовщине, а также близ Белогоровки, успеха не имел.

Донетчина: за минувшие сутки враг нанес удары по семи населенным пунктам региона, в результате чего были повреждены пять жилых домов, помещение ЦГБ, два хозяйственных сооружения. Также погиб человек.

Николаевщина: вчера россияне избивали из артиллерии по Очакову и акватории Очаковской общины, пострадавших нет. Украинские защитники уничтожили в Николаевской области вражеский разведывательный дрон "Мерлин-ВР".

Херсонщина: за прошедшие сутки российская армия совершила 69 обстрелов региона, из них по городу Херсон - 11. Врагу удалось попасть в районы 28 населенных пунктов, а также в территорию завода ГП "Палада" в Херсоне. Также в результате вражеских обстрелов два человека получили ранения.

  • 30 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в течение суток на фронте произошло 36 боевых столкновений.
Украина
Луганщина
Сумщина
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
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