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За сутки Россия обстреляла 9 областей Украины: 4 человека погибли, 18 получили ранения. Ситуация в регионах

10 июля, 2023 понедельник
09:51
Война с Россией

За минувшие сутки 9 июля российские войска нанесли удары по девяти областям Украины, в результате чего 4 человека погибли, 18 - получили ранения

Информацию о последствиях обстрелов на 09:00 обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: в сутки враг совершил 7 обстрелов по Новгород-Северскому району из минометов и артиллерии. Также зафиксированы пуски неуправляемых авиационных ракет с вертолета. Обошлось без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром россияне обстреляли Эсманьскую, Краснопольскую, Хотинскую, Шалыгинскую общины. Предварительно – без последствий. Также вчера, 9 июля, враг совершил 2 минометных обстрела Белопольской и Середино-Будской общин. Обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Запорожская область: в прифронтовом Орехове при выдаче гуманитарной помощи в жилом квартале рашисты ударили управляемыми авиабомбами . В результате удара четыре человека погибли на месте: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина. 11 жителей госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.

Всего в сутки враг совершил 5 обстрелов из РСЗО Левадного и Новодаровки, 30 артобстрелов по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоданиловке, Ольговскому, Красному, Малиновке. В Новоданиловке ранения получил 65-летний мужчина. Также зафиксировано разрушение 10 гражданских объектов.

Днепропетровщина: вчера вечером враг попал по Марганецкому обществу, ночью - по Никополю. Обошлось без жертв.

Харьковщина: противник в течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды Богодуховского района и Волчанск Чугуевского, нанес авиационных ударов в районах Колодязного и Кисловки. Кроме этого, артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Красному Первому, Фиголовке, Двуречному, Купянску и Кисловке.
В результате артиллерийского обстрела Волчанская поврежден многоквартирный дом. В селе Колодязное Купянского района поврежден частный дом.

Луганщина: враг нанес авиационные и артиллерийские удары по населенным пунктам Невское и Белогоровка. Всего за сутки противник совершил 116 обстрелов области.

Донетчина: за сутки россияне обстреляли 6 населенных пунктов: Краматорск, Часов Яр, Торецк, Авдеевка, села Дружба и Плещеевка.
Повреждены 17 жилых домов (из них 9 – многоквартирных), 5 гражданских автомобилей, магазин, гараж, котельная, помещение "Ощадбанка". В результате обстрела региона 1 человек получил ранения.

Николаевщина: ночью город Николаев подвергся ракетной атаке . Враг применил баллистику по объекту инфраструктуры. Подробная информация о последствиях уточняется.
Также вчера днем был зафиксирован артиллерийский обстрел акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 51 обстрел, из них по Херсону - 3 артиллерийских обстрела. Рашисты попали в районы 15 населенных пунктов области; здание универмага в Бериславе. Там один из снарядов попал вблизи местной больницы, из-за чего пострадал директор медучреждения – 45-летний мужчина получил контузию. Также в этот день ранения получил 27-летний мужчина.

Вчера днем российская армия нанесла удар по жилому кварталу Херсона, в результате чего пострадала 66-летняя женщина. В Тягинце из-за детонации российской взрывчатки пострадали двое гражданских. Обоих пострадавших мужчин с обломочными ранениями рук и ног госпитализировали в Херсон.

  • 10 июля Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток Россия нанесла 30 авиаударов и совершила 47 обстрелов из РСЗО по Украине.
Украина
Россия
Луганщина
Сумщина
Херсон
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
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