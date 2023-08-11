Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в 09.00 в областных военных администрациях.

Черниговщина

За минувшие сутки враг совершил 10 обстрелов. Под удар попали Семеновская, Новгород-Северская общины. Били из артиллерии и сбрасывали взрывное устройство из беспилотника. Разрушений и жертв нет.

Сумщина

Вчера в течение суток россияне совершили 34 обстрела 23 населенных пунктов восьми общин. Применяли ракеты типа НАР, минометы, артиллерию, гранатометы, пулеметы, сбрасывали ВОГ с беспилотника. В Середино-Будской общине в результате одного из минометных обстрелов повреждено помещение Дома культуры.

Также в ночь и утром враг 5 раз обстрелял пограничные пункты Сумщины. Человеческих утрат и разрушений нет.

Днепропетровщина

Под обстрелами тяжелой артиллерии оказались Никополь и Мировское общество. Повреждены пять частных домов, изуродованы хозяйственные постройки.

Запорожская область

За прошедшие сутки российские военные нанесли 92 удара по 23 населенным пунктам области. Обстреливали из артиллерии, авиации, реактивных систем залпового огня, беспилотников. В результате вражеских ударов погибли 66-летняя женщина в Запорожье и 70-летняя женщина в Преображенке. Также ранения получили 4 ребенка от 3 до 14 лет, а также 71-летний житель Преображенки и 85-летняя жительница Малой Токмачки и еще 21 человек в возрасте от 18 до 85 лет. Кроме того, поступило 51 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов социнфраструктуры.

Харьковщина

Россияне из минометов и артиллерии наносили удары по населенным пунктам Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского района. В последнем обстреле подверглись более 15 населенных пунктов.

Кроме того, вчера враг управляемой авиабомбой попал по поселку Подолы, в результате чего был разрушен жилой дом и погибла 60-летняя женщина, 60-летний мужчина получил ранения. Также ранение получил еще один человек.

Луганщина

За сутки враг совершил 157 обстрелов. Из авиации обстрелял три населенных пункта, еще два населенных пункта подверглись обстрелам из артиллерии.

Донетчина

Под вражеским огнем оказались 13 населённых пунктов региона. В результате девять человек получили ранения. Также повреждены 44 жилых дома (5 многоквартирных), 2 цеха завода "Донмед", 2 гражданских автомобиля, здание ЦНАПа, здание ЗАГСа, котельная, магазин и здание ВГРЗ.

Николаевщина

Вчера враг бил из артиллерии по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет. Также был нанесен удар по городу Очаков: повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Также были зафиксированы обстрелы Куцурубской общины, в результате которых повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, сельхозтехника. На открытой территории возник пожар.

Херсонщина

За прошедшие сутки россияне совершили 60 обстрелов по 26 населенным пунктам области. Повреждены помещения центра гуманитарной помощи и территория садового общества Херсонского района, территория завода и медицинского учреждения в Херсоне.

Под артиллерийскими ударами оказалась Белозерка. Травмированы шесть человек, один из них имеет тяжелые ранения. Их госпитализировали.

Также утром в Комишанах россияне ударили по жилому дому, в результате чего 50-летняя, 65-летняя и 84-летняя женщины получили ранения, их госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, с беспилотника сбросили взрывчатку на центр выдачи гумдопомощи в Бериславе. Пострадавших нет.