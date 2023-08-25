За сутки Россия обстреляла 10 областей Украины: один человек погиб, 9 ранено

Информацию о последствиях обстрелов на 09:00 обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина : в сутки область подверглась 11 обстрелам в направлении: сел Янжуловка, Блешня, Мхи, Карповичи, Семеновской общины Новгород-Северского района; сел Гай, Гремяч, Новгород-Северской общины; села Клюсы Сновской общины Корюковского района; села Сеньковка Городнянского общества Черниговского района.

Сумщина : ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Вчера в течение дня россияне совершили 39 обстрелов населенных пунктов Сумской области.

Днепропетровщина : в течение вчерашнего дня русская армия целила по Никопольщине, дважды артиллерией накрывала районный центр. Дроном-камикадзе атаковала Марганецкую общину.

Запорожщина : зафиксировано 79 артиллерийских обстрелов по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Новодаровки, Ольговского, Преображенки, Щербаков, Степногорска, Каменского, Степного, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов.

Новодаровка, Полтавка, Гуляйпольское и Лукьяновское подверглись 9 обстрелам с РСЗО, четыре авиаудара пришлось по Орехову, Малой Токмачке и Левадному.

Харьковщина : за сутки на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красная Заря Богодуховского района, Стрелка Харьковского района, Гатище, Малая Волчья Чугуевского района, Тополя Купянского района.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районе Орлянки Купянского района. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестово.

Луганщина : враг штурмует южнее Сватового, а именно в районе Новоегоровки, отходит со значительными потерями. За сутки противник совершил 153 обстрела.

Донеччина : решисты совершили 16 обстрелов 12 населенных пунктов: Курахово, Авдеевка, пгт Красноторка, пгт Щербиновка, пгт Курдюмовка, с.Клещиевка, с.Новоукраинка, с.Максимовка, с. Прелесное. В сутки — шесть раненых.

Одещина : ночью враг дважды атаковал область. Около полуночи с применением тактической авиации над Черным морем выпустил 2 ракеты, предположительно Х-35/Х-59, в направлении одного из портов. Силы противовоздушной обороны уничтожили ракеты над морем.

Николаевщина : артиллерийские обстрелы зафиксированы по г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина : за сутки по области противник произвел 81 обстрел, из них по Херсону - 4 обстрела. Рашисты попали в районы 31 населенного пункта области; здание комбината в Херсоне; админздание и объект критической инфраструктуры, здания медицинского учреждения и магазина в Херсонском районе; территорию элеватора и складские помещения, здания учебных заведений в Бериславском районе.

Всего за сутки из-за российской агрессии один человек погиб, еще трое получили ранения, из них один ребенок.