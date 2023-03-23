За сутки РФ выпустила по Херсонщине 319 снарядов, есть погибший и двое раненых

Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.

"Российские захватчики 54 раза атаковали мирные населенные пункты Херсона. Выпустили 319 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и беспилотников", - утверждали в администрации.

Так, Херсон оказался под вражеским огнем 5 раз, повреждены частные и многоквартирные дома.

От российской вооруженной агрессии погиб мирный житель, еще двое гражданских получили ранения.