За сутки РФ выпустила по Херсонщине 319 снарядов, есть погибший и двое раненых
За сутки 22 марта российская армия гатила по Херсонщине 319 снарядами, под огнем оказались частные и многоквартирные дома: есть погибший и двое раненых
Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.
"Российские захватчики 54 раза атаковали мирные населенные пункты Херсона. Выпустили 319 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и беспилотников", - утверждали в администрации.
Так, Херсон оказался под вражеским огнем 5 раз, повреждены частные и многоквартирные дома.
От российской вооруженной агрессии погиб мирный житель, еще двое гражданских получили ранения.
- Напомним, утром Генштаб отчитывался , что за прошедшие сутки Россия нанесла ракетный и 48 авиационных ударов, в частности по Запорожью, Киевщине и Житомирщине.
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